Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мы расстроены. Я говорил об этом перед матчем»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал игру своих подопечных в матче Лиги конференции, где «бело-синие» проиграли английскому «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

– Вопрос относительно Тараса Михавко и его замены. Почему она происходила так долго, почему игрока не заменили раньше и не дали команду разминаться запасному? И вообще, как вы можете этот эпизод прокомментировать?

– К сожалению, тот игрок, которого мы планировали выпускать, был совсем не готов для того, чтобы выходить на футбольное поле. Потому и получилось так, что очень долго. И это сыграло с нами злую шутку. А после пропущенного мяча я уже сменил тактическую схему. То, что мы планировали сделать позже, нужно было делать уже сейчас.

– Считаете ли вы этот момент переломным для своей команды, что привело к поражению?

– Возможно.

– Тогда еще вопрос относительно поддержки украинских болельщиков сегодня и перед следующими домашними матчами «Динамо» что можете сказать?

– Всегда приятно играть при переполненных трибунах. Это добавляет игре шарма. И больше ответственности игрокам, безусловно, точно так же. Нам важно было в первых минутах справиться с давлением и, в первую очередь, с тем напряжением, которое немного ощущалось в раздевалке перед игрой. Я думаю, что это, в принципе, удалось, должны были успокоить игру, но произошло то, что произошло.

Тогда можно сказать, что мы расстроены, конечно. И в таких матчах многое решает индивидуальное мастерство. Я об этом говорил перед матчем. И, безусловно, каждый пропущенный мяч, каждый забитый мяч – следствие действий и, безусловно, контрдействий. Сегодня в целом игра происходила так, как мы это предполагали. Но, к сожалению, пропущенный гол сделал свои коррективы. Думаю, мы сегодня не готовы играть с англичанами в открытый футбол.

Благодарю болельщиков за поддержку. Желаю всем тихой, спокойной, мирной ночи. Слава Украине !– рассказал Шовковский.