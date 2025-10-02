Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
02 октября 2025, 23:17 |
7

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мы расстроены. Я говорил об этом перед матчем»

Наставник киевского клуба прокомментировал поражение в Лиге конференций от «Кристал Пэлас»

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал игру своих подопечных в матче Лиги конференции, где «бело-синие» проиграли английскому «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

– Вопрос относительно Тараса Михавко и его замены. Почему она происходила так долго, почему игрока не заменили раньше и не дали команду разминаться запасному? И вообще, как вы можете этот эпизод прокомментировать?

– К сожалению, тот игрок, которого мы планировали выпускать, был совсем не готов для того, чтобы выходить на футбольное поле. Потому и получилось так, что очень долго. И это сыграло с нами злую шутку. А после пропущенного мяча я уже сменил тактическую схему. То, что мы планировали сделать позже, нужно было делать уже сейчас.

– Считаете ли вы этот момент переломным для своей команды, что привело к поражению?

– Возможно.

– Тогда еще вопрос относительно поддержки украинских болельщиков сегодня и перед следующими домашними матчами «Динамо» что можете сказать?

– Всегда приятно играть при переполненных трибунах. Это добавляет игре шарма. И больше ответственности игрокам, безусловно, точно так же. Нам важно было в первых минутах справиться с давлением и, в первую очередь, с тем напряжением, которое немного ощущалось в раздевалке перед игрой. Я думаю, что это, в принципе, удалось, должны были успокоить игру, но произошло то, что произошло.

Тогда можно сказать, что мы расстроены, конечно. И в таких матчах многое решает индивидуальное мастерство. Я об этом говорил перед матчем. И, безусловно, каждый пропущенный мяч, каждый забитый мяч – следствие действий и, безусловно, контрдействий. Сегодня в целом игра происходила так, как мы это предполагали. Но, к сожалению, пропущенный гол сделал свои коррективы. Думаю, мы сегодня не готовы играть с англичанами в открытый футбол.

Благодарю болельщиков за поддержку. Желаю всем тихой, спокойной, мирной ночи. Слава Украине !– рассказал Шовковский.

Лига конференций Динамо Киев Кристал Пэлас Динамо - Кристал Пэлас Александр Шовковский пресс-конференция Тарас Михавко
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
aludkevych
В Україні на даний час є одна,велика біда - війна, але для вболівальників Динамо - їх дві, крім війни це ще й суркіси,  бездарні футбольні президенти, які вже більше 33 років заганяють Динамо в труну.За ці роки було лише два нормальних призначення ГТ - Фоменко і ВВЛ (хоча і тут вони спрацювали на трійку, бо чекали коли закінчиться контракт, що б не платити за дострокове розірвання), всі решта призначень починаючи з Сабо і закінчуючи Сашо( футболіста) можна порівняти із повільним забиванням цвяхів в кришку труни історії Динамо.
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Spaceman
Де відставка, Позорище?
Ответить
+3
Alex Suz
Та йди вже.....годі
Ответить
0
kadaad .
Реально это ничто задолбало своими оправданиями!
Ответить
0
tery
Про яку зміну в тактиці йде мова, чкщо по воротам не бити. Саазав би що ігроки низького рівня,  незабаром буде радість якщо 1 гол за 10 матчив забивати будуть
Ответить
0
jugulator
Пафосникі приємно здивували. Я очікував, що буде 0-5, 0-6.
Ответить
-1
