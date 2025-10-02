Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Туринский Ювентус в четвертом матче подряд сыграл вничью
Лига чемпионов
Туринский Ювентус в четвертом матче подряд сыграл вничью

Бьянконери в этих поединках забили и пропустили по 8 раз

Туринский Ювентус в четвертом матче подряд сыграл вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

Ювентус в четвертом матче подряд во всех турнирах сыграл вничью.

В матче 2-го тура Лиги чемпионов Ювентус на выезде сыграл вничью с Вильярреалом со счетом 2:2.

Таким образом, Ювентус продолжил свою ничейную серию:

  • Вильярреал – Ювентус – 2:2
  • Ювентус – Аталанта – 1:1
  • Верона – Ювентус – 1:1
  • Ювентус – Боруссия Дортмунд – 4:4

Ювентус в двух стартовых турах Лиги чемпионов сыграл вничью (4:4 против Боруссии, 2:2 против Вильярреала). В последний раз бьянконери начинали сезон самого престижного турнира Европы с двух ничьих подряд в 2013 году (против Копенгагена и Галатасарая соответственно).

Франсишку Консейсау забил гол в своем четвертом сезоне Лиги чемпионов подряд. Среди игроков, родившихся в 2002 году или позже, только Карим Адееми может похвастаться подобным достижением.

По теме:
Жена Забарного отреагировала на безумие Ильи в матче Барселона – ПСЖ
Эрлинг Холанд сыграл свой юбилейный 50-й матч в Лиге чемпионов
Экс-защитник Динамо: «У Забарного есть феноменальное качество»
Ювентус Вильярреал Аталанта Верона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Серия A чемпионат Италии по футболу статистика Франсишку Консейсау
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
