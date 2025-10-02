Туринский Ювентус в четвертом матче подряд сыграл вничью
Бьянконери в этих поединках забили и пропустили по 8 раз
Ювентус в четвертом матче подряд во всех турнирах сыграл вничью.
В матче 2-го тура Лиги чемпионов Ювентус на выезде сыграл вничью с Вильярреалом со счетом 2:2.
Таким образом, Ювентус продолжил свою ничейную серию:
- Вильярреал – Ювентус – 2:2
- Ювентус – Аталанта – 1:1
- Верона – Ювентус – 1:1
- Ювентус – Боруссия Дортмунд – 4:4
Ювентус в двух стартовых турах Лиги чемпионов сыграл вничью (4:4 против Боруссии, 2:2 против Вильярреала). В последний раз бьянконери начинали сезон самого престижного турнира Европы с двух ничьих подряд в 2013 году (против Копенгагена и Галатасарая соответственно).
Франсишку Консейсау забил гол в своем четвертом сезоне Лиги чемпионов подряд. Среди игроков, родившихся в 2002 году или позже, только Карим Адееми может похвастаться подобным достижением.
2/2 - Juventus have drawn both of their first two matches in a Champions League season for the first time since 2013/14 (against København and Galatasaray in that case). Balance.#VillarrealJuventus #UCL #VillarrealJuve— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 1, 2025
2002 - Francisco Conceição is one of only two players born since 2002 to have scored in each of the last four Champions League seasons, along with Karim Adeyemi. Speed.#VillarrealJuventus #UCL pic.twitter.com/bgjpjZ9e4B— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 1, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне встретятся с одним из фаворитов Лиги конференций
Илья вынес мяч из уже пустых ворот