Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Испания
06 октября 2025, 22:28 | Обновлено 06 октября 2025, 22:46
1108
0

Каталонский клуб хочет подписать Эрлинга Холанда из Ман Сити

Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» интересуется норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» видит в 25-летнем футболисте идеального партнера для Ламина Ямаля, с которым они смогут создать дуэт на целое поколение вперед.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Эрлинга Холанда 9 поединков, 12 голов и 1 ассист в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд хочет играть за мадридский «Реал».

По теме:
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
В УЕФА разрешили провести матчи Ла Лиги и Серии A вне пределов Европы
Шахтер заключил предварительное соглашение с Меком
Барселона трансферы Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Эрлинг Холанд Ламин Ямаль
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(3)
