Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Каталонский клуб хочет подписать Эрлинга Холанда из Ман Сити
Каталонская «Барселона» интересуется норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, руководство «сине-гранатовых» видит в 25-летнем футболисте идеального партнера для Ламина Ямаля, с которым они смогут создать дуэт на целое поколение вперед.
В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Эрлинга Холанда 9 поединков, 12 голов и 1 ассист в нынешней кампании.
Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд хочет играть за мадридский «Реал».
