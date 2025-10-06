Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения

Каталонская «Барселона» интересуется норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» видит в 25-летнем футболисте идеального партнера для Ламина Ямаля, с которым они смогут создать дуэт на целое поколение вперед.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Эрлинга Холанда 9 поединков, 12 голов и 1 ассист в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд хочет играть за мадридский «Реал».