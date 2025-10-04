Легенда Динамо: «Солдаты в окопах умирают, смотрят игру киевлян»

Бывший футболист «Динамо» Сергей Балтача раскритиковал подход футболистов клуба к поединкам.

«Я не хочу говорить об уровне Украинской Премьер-лиги сейчас или кого-то критиковать, потому что все понимаю, что в стране война... Но меня волнует подход игроков к делу. Солдаты на фронте в окопах умирают, смотрят матчи Динамо, и динамовцы тоже должны выходить на поле и умирать за результат. Нужна самоотдача!», – сказал Балтача.

