Легенда Динамо: «Солдаты в окопах умирают, смотрят игру киевлян»
Сергей Балтача раскритиковал подход футболистов столичного клуба
Бывший футболист «Динамо» Сергей Балтача раскритиковал подход футболистов клуба к поединкам.
«Я не хочу говорить об уровне Украинской Премьер-лиги сейчас или кого-то критиковать, потому что все понимаю, что в стране война... Но меня волнует подход игроков к делу. Солдаты на фронте в окопах умирают, смотрят матчи Динамо, и динамовцы тоже должны выходить на поле и умирать за результат. Нужна самоотдача!», – сказал Балтача.
Ранее наставник «Динамо» Александр Шовковский объяснил поражение клуба в матче против «Кристал Пэлас».
