  Легенда Динамо: «Солдаты в окопах умирают, смотрят игру киевлян»
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 00:40
Легенда Динамо: «Солдаты в окопах умирают, смотрят игру киевлян»

Сергей Балтача раскритиковал подход футболистов столичного клуба

ФК Динамо. Николай Шапаренко

Бывший футболист «Динамо» Сергей Балтача раскритиковал подход футболистов клуба к поединкам.

«Я не хочу говорить об уровне Украинской Премьер-лиги сейчас или кого-то критиковать, потому что все понимаю, что в стране война... Но меня волнует подход игроков к делу. Солдаты на фронте в окопах умирают, смотрят матчи Динамо, и динамовцы тоже должны выходить на поле и умирать за результат. Нужна самоотдача!», – сказал Балтача.

Ранее наставник «Динамо» Александр Шовковский объяснил поражение клуба в матче против «Кристал Пэлас».

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Балтача
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Перець
В них самовіддача при отриманні зарплати
Spaceman
До чого тут футболісти,якщо тренер- дибіл?
