Шовковский назвал причину фиаско Динамо в матче против Кристал Пэлас

2 октября Динамо Киев дебютировало в основном этапе Лиги конференций, сыграв против Кристал Пэлас.

Коллективы сыграли на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.

После завершения матча наставник киевлян Александр Шовковский объяснил поражение в этом матче.

«В таких матчах многое решает индивидуальное мастерство, я говорил об этом перед игрой. Каждый забитый мяч и каждый пропущенный мяч — это следствие действий и контрдействий. Сначала игра в целом проходила так, как мы надеялись, но, к сожалению, первый пропущенный мяч внес коррективы. А к тому, чтобы играть с англичанами в открытый футбол, мы сегодня не готовы», — отметил тренер.