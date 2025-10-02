Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Шовковский назвал причину фиаско Динамо в матче против Кристал Пэлас

Киевляне проиграли 0:2

ФК Динамо. Александр Шовковский

2 октября Динамо Киев дебютировало в основном этапе Лиги конференций, сыграв против Кристал Пэлас.

Коллективы сыграли на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.

После завершения матча наставник киевлян Александр Шовковский объяснил поражение в этом матче.

«В таких матчах многое решает индивидуальное мастерство, я говорил об этом перед игрой. Каждый забитый мяч и каждый пропущенный мяч — это следствие действий и контрдействий. Сначала игра в целом проходила так, как мы надеялись, но, к сожалению, первый пропущенный мяч внес коррективы. А к тому, чтобы играть с англичанами в открытый футбол, мы сегодня не готовы», — отметил тренер.

Макс Максов
Та ви й з Карпатами, не готові грати у відкритий футбол!
Sashko57
Винні англійці, бо вини грали просто у футбол.
nivavn
Коли там відповідальна гра з Епіцентром, щоб ви встигли підготуватися???  
Бо там скоро Інгулець повернеться, то ще він наваляє ...
