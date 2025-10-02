Шовковский назвал причину фиаско Динамо в матче против Кристал Пэлас
Киевляне проиграли 0:2
2 октября Динамо Киев дебютировало в основном этапе Лиги конференций, сыграв против Кристал Пэлас.
Коллективы сыграли на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.
После завершения матча наставник киевлян Александр Шовковский объяснил поражение в этом матче.
«В таких матчах многое решает индивидуальное мастерство, я говорил об этом перед игрой. Каждый забитый мяч и каждый пропущенный мяч — это следствие действий и контрдействий. Сначала игра в целом проходила так, как мы надеялись, но, к сожалению, первый пропущенный мяч внес коррективы. А к тому, чтобы играть с англичанами в открытый футбол, мы сегодня не готовы», — отметил тренер.
