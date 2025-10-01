Ньюкасл потерял основного игрока на восемь недель
Тино Ливраменто получил повреждение колена
21-летний защитник «Ньюкасла» Тино Ливраменто пропустит около десяти матчей из-за травмы колена.
Футболист получил повреждение в поединке с «Арсеналом» (1:2), когда команда пропустила решающий мяч на 96-й минуте.
Известно, что на восстановление ему потребуется как минимум восемь недель.
Из-за травмы Ливраменто пропустит матчи АПЛ против «Ноттингем Фореста», «Брайтона», «Фулхэма», «Вест Хэма», «Брентфорда» и «Манчестер Сити». Также он не сыграет в Лиге чемпионов против «Юнион Сент-Жилуаз», «Бенфики» и «Атлетика» из Бильбао, а ещё в Кубке лиги против «Тоттенхэма».
Ожидается, что к концу ноября защитник сможет вернуться в игру, вероятно — уже на выезд в Марсель.
Напомним, англичанин перебрался на «Сент-Джеймс Парк» в 2023 году из «Саутгемптона» за £40 млн и с тех пор провёл за «сорок» 88 матчей.
