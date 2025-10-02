В Динамо рассказали, что ждет Шовковского после последних неудач

Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал о будущем Александра Шовковского.

«Никто не рассматривает вопрос об увольнении главного тренера. У нас есть действующий контракт. Нас устраивает его эффективность. Шовковский выиграл чемпионат Украины с командой. И мы убеждены, что в этом сезоне докажет, что это была не случайность.

Главный тренер и его тренерский штаб прилагают все свои усилия, чтобы команда достигала результатов. При этом, если у главного тренера возникают какие-либо идеи, пожелания по улучшению, которое от нас зависит, мы постоянно это делаем. Мы поддерживаем его в этом», – сказал Бриф.

