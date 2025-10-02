Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо рассказали, что ждет Шовковского после последних неудач
Украина. Премьер лига
02 октября 2025, 23:44 |
1431
1

В Динамо рассказали, что ждет Шовковского после последних неудач

Бриф признался, что тренер продолжит свою работу в клубе

02 октября 2025, 23:44 |
1431
1 Comments
В Динамо рассказали, что ждет Шовковского после последних неудач
ФК Динамо. Александр Шовковский

Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал о будущем Александра Шовковского.

«Никто не рассматривает вопрос об увольнении главного тренера. У нас есть действующий контракт. Нас устраивает его эффективность. Шовковский выиграл чемпионат Украины с командой. И мы убеждены, что в этом сезоне докажет, что это была не случайность.

Главный тренер и его тренерский штаб прилагают все свои усилия, чтобы команда достигала результатов. При этом, если у главного тренера возникают какие-либо идеи, пожелания по улучшению, которое от нас зависит, мы постоянно это делаем. Мы поддерживаем его в этом», – сказал Бриф.

Ранее Бриф объяснил, почему столичный клуб зимой 2025 года не отпустил полузащитника Владимира Бражка в английский «Вулверхэмптон».

По теме:
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Тренер Кристал Пэлас рассказал, удивило ли его Динамо в матче еврокубка
Динамо в 20-й раз начало основной раунд еврокубков с поражения
Дмитрий Бриф Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор
Футбол | 02 октября 2025, 23:59 1
Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор
Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги конференций

Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги конференций с Кристал Пэлас
Футбол | 02 октября 2025, 18:35 44
Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги конференций с Кристал Пэлас
Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги конференций с Кристал Пэлас

Встреча первого тура еврокубка состоится в Люблине 2 октября и начнется в 19:45

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Футбол | 02.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 06:18
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Бокс | 02.10.2025, 08:04
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Ну, тоді торба..Хіба що СаШо вистачить гідності , в що я вже не вірю, подать у відставку..
Ответить
0
Популярные новости
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 10
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
01.10.2025, 04:26 3
Бокс
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
01.10.2025, 22:46 3
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем