В Динамо рассказали, что ждет Шовковского после последних неудач
Бриф признался, что тренер продолжит свою работу в клубе
Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал о будущем Александра Шовковского.
«Никто не рассматривает вопрос об увольнении главного тренера. У нас есть действующий контракт. Нас устраивает его эффективность. Шовковский выиграл чемпионат Украины с командой. И мы убеждены, что в этом сезоне докажет, что это была не случайность.
Главный тренер и его тренерский штаб прилагают все свои усилия, чтобы команда достигала результатов. При этом, если у главного тренера возникают какие-либо идеи, пожелания по улучшению, которое от нас зависит, мы постоянно это делаем. Мы поддерживаем его в этом», – сказал Бриф.
Ранее Бриф объяснил, почему столичный клуб зимой 2025 года не отпустил полузащитника Владимира Бражка в английский «Вулверхэмптон».
