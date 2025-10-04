Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 06:27
Артем Кравец сейчас находится за границей

ФК Динамо. Артем Кравец

Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал, что клуб расстался с Артемом Кравцом, который работал скаутом в клубе, из-за того, что тот не вернулся из зарубежной командировки.

«В последний раз Артем уехал в зарубежную командировку на стажировку и просто не вернулся. Он же давал интервью не из Украины. На вопрос в телефонном разговоре, когда он вернется в Киев, ответил: «Я не вернусь. Хотите, буду работать дистанционно».

Посмотрим, вернется он или нет. Но мы тоже не будем держать человека на аутсорсе, который не выполняет поставленные перед ним задачи. Поэтому клуб решил не продолжать сотрудничество», – сказал Бриф.

Ранее Бриф объяснил, почему столичный клуб зимой 2025 года не отпустил полузащитника Владимира Бражка в английский «Вулверхэмптон».

Динамо Киев Артем Кравец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Дмитрий Бриф
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
