Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину

Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал, что клуб расстался с Артемом Кравцом, который работал скаутом в клубе, из-за того, что тот не вернулся из зарубежной командировки.

«В последний раз Артем уехал в зарубежную командировку на стажировку и просто не вернулся. Он же давал интервью не из Украины. На вопрос в телефонном разговоре, когда он вернется в Киев, ответил: «Я не вернусь. Хотите, буду работать дистанционно».

Посмотрим, вернется он или нет. Но мы тоже не будем держать человека на аутсорсе, который не выполняет поставленные перед ним задачи. Поэтому клуб решил не продолжать сотрудничество», – сказал Бриф.

