Гендиректор Интера: «У нас в Серии A только один топ-игрок. И ему 40 лет»
Маротта назвал Модрича единственным настоящим чемпионом
Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта считает, что клубы Серии A финансовом плане не тянут противостояние с АПЛ и Ла Лигой, а в чемпионате есть только один действительно топовый футболист – Лука Модрич из Милана.
«К сожалению, Серия A – транзитная лига для игроков перед уходом в другие чемпионаты. Мы даже не можем подумать о том, чтобы подписывать игроков уровня Мбаппе».
«У нас в чемпионате единственный настоящий чемпион, топ-исполнитель – Лука Модрич, которому 40 лет».
«В финансовом плане итальянские клубы конкурировать не могут», – сказал Маротта.
Летом Модрич перебрался в Милан после ухода из Реала. Хорват сразу стал одним из лидеров итальянской команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юноши не смогли дожать соперников
Команды Южной Кореи и Парагвая разошлись миром со счетом 0:0