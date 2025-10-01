Гендиректор Интера: «У нас в Серии A только один топ-игрок. И ему 40 лет»

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта считает, что клубы Серии A финансовом плане не тянут противостояние с АПЛ и Ла Лигой, а в чемпионате есть только один действительно топовый футболист – Лука Модрич из Милана.

«К сожалению, Серия A – транзитная лига для игроков перед уходом в другие чемпионаты. Мы даже не можем подумать о том, чтобы подписывать игроков уровня Мбаппе».

«У нас в чемпионате единственный настоящий чемпион, топ-исполнитель – Лука Модрич, которому 40 лет».

«В финансовом плане итальянские клубы конкурировать не могут», – сказал Маротта.

Летом Модрич перебрался в Милан после ухода из Реала. Хорват сразу стал одним из лидеров итальянской команды.