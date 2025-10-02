Игрок сборной Украины настаивает на трансфере. Его переманивают деньгами

Украинский вингер житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк может покинуть свой нынешний клуб уже в зимнее трансферное окно, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

По информации источника, 27-летний футболист настаивает на уходе из «стаи».

Отмечается, что к игроку нет интереса со стороны клубов топ-5 чемпионатов. При этом один из украинских коллективов готовит для Алексея очень заманчивое финансовое предложение.

В сезоне 2025/26 Алексей Гуцуляк провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее Алексей Гуцуляк получил вызов на октябрьские матчи сборной Украины.