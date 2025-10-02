Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок сборной Украины настаивает на трансфере. Его переманивают деньгами
Украина. Премьер лига
02 октября 2025, 23:24 | Обновлено 02 октября 2025, 23:25
Игрок сборной Украины настаивает на трансфере. Его переманивают деньгами

Алексей Гуцуляк стремится покинуть «Полесье»

Игрок сборной Украины настаивает на трансфере. Его переманивают деньгами
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Украинский вингер житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк может покинуть свой нынешний клуб уже в зимнее трансферное окно, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

По информации источника, 27-летний футболист настаивает на уходе из «стаи».

Отмечается, что к игроку нет интереса со стороны клубов топ-5 чемпионатов. При этом один из украинских коллективов готовит для Алексея очень заманчивое финансовое предложение.

В сезоне 2025/26 Алексей Гуцуляк провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее Алексей Гуцуляк получил вызов на октябрьские матчи сборной Украины.

Алексей Гуцуляк Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус
MaximusOne
Металіст ?
Ответить
0
