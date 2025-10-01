Куртуа – второй голкипер в истории Реала, который отметился ассистом в ЛЧ
Ранее бельгийский голкипер делал подобное в составе «Челси»
Тибо Куртуа стал вторым вратарем в истории «Реала», который отдал результативную передачу в матче Лиги чемпионов.
Произошло это в поединке 2-го тура, в котором мадридцы на выезде победили «Кайрат» со счетом 5:0.
Первым голкипером «Реала», который записал на свой счет результативную передачу в Лиге чемпионов, был Сантьяго Каньисарес (в октябре 1997 года в матче против «Олимпиакоса»).
Тибо Куртуа также стал единственным вратарем в истории еврокубка, который отдал 2 ассиста в составе двух разных команд (первый раз с «Челси» в 2017 году против «Карабаха»).
Across the last 10 seasons, there have been eight instances of a goalkeeper providing an assist in a Champions League game.— Squawka (@Squawka) September 30, 2025
◎ For Chelsea vs. Qarabag (2017)
◉ For Real Madrid vs. Kairat (2025)
Thibaut Courtois is the only GK to do it in multiple games and he's done it with… pic.twitter.com/r6XKb6vkUD
1 - Thibaut Courtois es el segundo portero del Real Madrid que asiste en un gol en toda la historia de la UEFA Champions League, tras Santiago Cañizares ante el Olympiakos en octubre de 1997. Extraño. pic.twitter.com/Tlrw5gSOw0— OptaJose (@OptaJose) September 30, 2025
