  Куртуа – второй голкипер в истории Реала, который отметился ассистом в ЛЧ
Лига чемпионов
01 октября 2025, 01:50
Куртуа – второй голкипер в истории Реала, который отметился ассистом в ЛЧ

Ранее бельгийский голкипер делал подобное в составе «Челси»

Куртуа – второй голкипер в истории Реала, который отметился ассистом в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Тибо Куртуа стал вторым вратарем в истории «Реала», который отдал результативную передачу в матче Лиги чемпионов.

Произошло это в поединке 2-го тура, в котором мадридцы на выезде победили «Кайрат» со счетом 5:0.

Первым голкипером «Реала», который записал на свой счет результативную передачу в Лиге чемпионов, был Сантьяго Каньисарес (в октябре 1997 года в матче против «Олимпиакоса»).

Тибо Куртуа также стал единственным вратарем в истории еврокубка, который отдал 2 ассиста в составе двух разных команд (первый раз с «Челси» в 2017 году против «Карабаха»).

