«Поэтому Гвардиола гений, а я нет»: Юрген Клопп о своей жизни

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о невероятной требовательности работы на элитном уровне и выразил удивление тем, что Пеп Гвардиола все еще находит время для игры в гольф.

58-летний Клопп отошел от тренерской деятельности в мае 2024 года после почти девяти лет у руля «Ливерпуля», сославшись на выгорание. Сейчас он работает главой футбольного направления в группе Red Bull и курирует их клубы.

В интервью The Athletic немецкий специалист вновь отметил, что в ближайшее время возвращаться к тренерству не собирается.

«Я ничего не упустил в жизни, потому что никогда об этом не думал, – сказал Клопп. – За почти 25 лет я дважды был на свадьбах: одна из них – моя, вторая – два месяца назад. За 25 лет я четыре раза был в кино – и все за последние восемь недель. Сейчас приятно иметь возможность это делать.

Я был во многих странах как тренер, но не видел ничего, кроме отеля, стадиона или тренировочной базы. Ничего другого. Тогда я не жалел, но сейчас хотел бы наверстать».

Клопп привел «Ливерпуль» к ряду больших трофеев, включая титулы АПЛ и Лиги чемпионов. Однако он мог бы выиграть больше, если бы не «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, который неоднократно опережал их в чемпионской гонке.

«Подумайте о суперзвезде кино, – добавил он. – Для меня это Дэниел Крейг, Джеймс Бонд. И ты думаешь: «Боже мой, это же Джеймс Бонд!». Но в конце концов он встает утром, чистит зубы. На съемочной площадке все совсем не так, как мы видим потом в кино: одну сцену снимают по 25 дублей. Об этом редко задумываешься. Но я прожил такую жизнь. Я знаю, как живет почти каждый футбольный тренер: они отдаются работе полностью. По-другому успеха в этом бизнесе не достичь».

«А потом я говорю Пепу: с возрастом он ещё и улучшил свой гандикап в гольфе! У меня не было ни гребаной минуты, чтобы сыграть в гольф! Вот поэтому он гений, а я – нет.

Когда ты вообще играешь в гольф? Я не могу в это поверить».