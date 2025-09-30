Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Поэтому Гвардиола гений, а я нет»: Юрген Клопп о своей жизни
Другие новости
30 сентября 2025, 21:53 |
396
0

«Поэтому Гвардиола гений, а я нет»: Юрген Клопп о своей жизни

Юрген Клопп рассказал о тренерской работе и связи с обычной жизнью

30 сентября 2025, 21:53 |
396
0
«Поэтому Гвардиола гений, а я нет»: Юрген Клопп о своей жизни
Instagram. Юрген Клопп

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о невероятной требовательности работы на элитном уровне и выразил удивление тем, что Пеп Гвардиола все еще находит время для игры в гольф.

58-летний Клопп отошел от тренерской деятельности в мае 2024 года после почти девяти лет у руля «Ливерпуля», сославшись на выгорание. Сейчас он работает главой футбольного направления в группе Red Bull и курирует их клубы.

В интервью The Athletic немецкий специалист вновь отметил, что в ближайшее время возвращаться к тренерству не собирается.

«Я ничего не упустил в жизни, потому что никогда об этом не думал, – сказал Клопп. – За почти 25 лет я дважды был на свадьбах: одна из них – моя, вторая – два месяца назад. За 25 лет я четыре раза был в кино – и все за последние восемь недель. Сейчас приятно иметь возможность это делать.

Я был во многих странах как тренер, но не видел ничего, кроме отеля, стадиона или тренировочной базы. Ничего другого. Тогда я не жалел, но сейчас хотел бы наверстать».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Клопп привел «Ливерпуль» к ряду больших трофеев, включая титулы АПЛ и Лиги чемпионов. Однако он мог бы выиграть больше, если бы не «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, который неоднократно опережал их в чемпионской гонке.

«Подумайте о суперзвезде кино, – добавил он. – Для меня это Дэниел Крейг, Джеймс Бонд. И ты думаешь: «Боже мой, это же Джеймс Бонд!». Но в конце концов он встает утром, чистит зубы. На съемочной площадке все совсем не так, как мы видим потом в кино: одну сцену снимают по 25 дублей. Об этом редко задумываешься. Но я прожил такую жизнь. Я знаю, как живет почти каждый футбольный тренер: они отдаются работе полностью. По-другому успеха в этом бизнесе не достичь».

«А потом я говорю Пепу: с возрастом он ещё и улучшил свой гандикап в гольфе! У меня не было ни гребаной минуты, чтобы сыграть в гольф! Вот поэтому он гений, а я – нет.

Когда ты вообще играешь в гольф? Я не могу в это поверить».

По теме:
Лига чемпионов. 2-й тур, матчи 30 сентября. Смотреть онлайн LIVE
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ побаловала откровенным кадром. Огонь
ФОТО. У лидера Барселоны новая девушка. Он долго был сам
фото lifestyle Юрген Клопп Ливерпуль Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: ESPN
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Футбол | 30 сентября 2025, 19:38 18
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом

Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол

В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Футбол | 30 сентября 2025, 14:27 11
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина

Бизнесмен купил Тернану и отдал руководство в ней своей дочери, не имеющей опыта работы в футболе

Перевернули игру. Аталанта совершила камбек и вырвала победу в матче ЛЧ
Футбол | 30.09.2025, 21:37
Перевернули игру. Аталанта совершила камбек и вырвала победу в матче ЛЧ
Перевернули игру. Аталанта совершила камбек и вырвала победу в матче ЛЧ
Пафос – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 30.09.2025, 20:44
Пафос – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Пафос – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Бокс | 30.09.2025, 00:43
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
29.09.2025, 06:23 29
Футбол
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 6
Футбол
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
28.09.2025, 23:36 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем