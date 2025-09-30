В чем проблема Ваната и каков путь героя в Примере? Обзор 7 тура Ла Лиги

Сезон Ла Лиги – проклятый. Уже нет сомнений. То из-за еврокубков на неделе не сыграют полноценные 10 матчей, то теперь последний перенесут из-за непогоды. Что дальше? Будут играть один тур неделями? Вообще, аномалий хватает. Тот же «Реал» впервые пропустил от «Атлетико» Симеоне аж 5 голов за поединок: что это было? «Жирона» выдала худший с точки зрения обороны старт за несколько лет среди всех аутсайдеров Ла Лиги. «Эльче» имеет историческое, как для новичка лиги, начало – целых 7 туров без поражений. Я до сих пор несколько скептически настроен по поводу среднего уровня Примеры («Барселона» выигрывает запасными!), но даже так могу с уверенностью сказать: сезон в Испании удается. Он интересен. За его перипетиями хочется следить и наблюдать. Даже если туры иногда растягиваются на 5 дней.

В этом тексте – о главных событиях тура Ла Лиги. Обсудим если не все, то почти все. Ну и традиционно соберем самую честную символическую сборную тура. На этот раз из «классической» испанской тройки всего лишь пара игроков суммарно: это уже артхаус или еще нет?

Лучшее дерби Симеоне

В среднем на 5 забитых в ворота «Реала» команда Симеоне до сих пор тратила почти по 4 матча, а здесь – 5 за 90 минут (5:2). Пожалуй, это и есть тот самый обновленный «Атлетико», который гораздо меньше, чем когда-либо ранее, печется об обороне. На этот раз «матрасники» нанесли в два раза больше, чем соперники, ударов по воротам, были лучше по ожидаемым голам и даже по пасам в радиус 16.5 метров от ворот оппонента – показали лучший, чем «Реал», именно атакующий перформанс. Теперь по xG они лучшие в лиге без учета «Барселоны»: что вообще происходит? Еще никогда «Атлетико» не имел такого крена в атаку. Если так пойдет дальше, то голевые рекорды будут обновляться чуть ли не каждую неделю. «Атлетико» – это о нападении. Дожились.

Возвращение Марселино

В предыдущем сезоне его «Вильярреал» пропустил 51 гол, и это слишком много. И для топ-команды Ла Лиги в целом, и для тренера, который привык ставить именно на качество собственной обороны. Например, его «Валенсия» на выборке в более чем сотне матчей пропускала в среднем только по 0.97 гола. Из «Марселя» был выброшен фанатами из-за незрелищного футбола. В «Вильярреале» подстраивался под состав, поэтому и не ставил чего-то радикально осторожного. Но потом ушли Баэна и Барри – и это развязало специалисту руки. Теперь у «субмарины» 3 сухих матча в сезоне (за весь прошлый было 7) и только 5 пропущенных (в среднем/матч почти вдвое меньше). В эти выходные всухую разобрала «Атлетик» (1:0). Наконец-то чувствуется, что это не просто сильная команда – а сильная команда Марселино. И она уже в топ-3.

Запас прочности Барселоны

Утомляют регулярные видео различных блогеров в рекомендациях соцсетей типа «добавил Мбаппе в слабую команду в симуляторе – давайте посмотрим, что она выиграет». Чтобы не видеть такие эксперименты, откладываю телефон и включаю футбол, а там – «Барселона», которая также экспериментирует с составом. На этот раз – вынужденно. Вышла с первых минут без Рафиньи, Ямаля и вратаря Гарсии. И все равно победила (2:1). Да, помощь Ламина понадобилась после перерыва, но даже без его паса под удар у каталонцев 21 попытка забить в ворота «Реал Сосьедада». Представьте, насколько качественно должны работать механизмы игры команды, чтобы она побеждала без своего важного футболиста. А без двух? А без трех? И «Барселона» действительно так может. Что вообще должно произойти, чтобы вывести команду из равновесия?

Так прагматично, что даже неудобно

Когда «Севилью» возглавлял аргентинец, я предполагал, что она будет играть если не весело, то хотя бы в футбол от себя, а не от соперника. Напрасно. Кто только команду в последние годы не тренировал, но она всегда наводила суету. Но теперь нет. Теперь успокаивает соперника все 90 минут. Весьма эффективно, кстати: уже имеет 3 победы в чемпионате. На этот раз сломила сопротивление «Райо» в гостях (1:0). Для этого провела 64% времени без мяча, допустила на свои ворота 12 угловых, нанесла по чужим только 4 удара за 90 минут. Выигрыш в несколько автобусном стиле, но разве стыдно побеждать так участника еврокубков на его поле? Вряд ли. Просто от «Севильи» по инерции ожидаешь другого. Но она такого не дает. И пока не даст. Эта ее версия – рекордно прагматичная. И я близок к тому, чтобы сказать, что ей это даже к лицу.

Путь героя

В прошлом туре свою первую победу в чемпионате Испании одержал «Реал Сосьедад». Для этого ему пришлось набрать почти тройку xG и не позволить сопернику нанести ни одного опасного удара по своим воротам – и все равно только 1:0. Выстрадал. Теперь несколько по-другому, но с таким же вайбом к первой победе в сезоне добралась «Мальорка»: 33% владения дома против «Алавеса» после забитого! Также выстрадала, также 1:0. Уже тенденция: испанские команды выходят из неудачных серий нервным матчем, после завершения которого весь состав и его тренер ощущаются героями, которые как минимум завалили дракона... До сих пор без побед в сезоне «Сельта» и «Жирона», поэтому ждем не менее героических побед и от них. По-другому в ЛЛ-2025/26, кажется, просто невозможно. Прохождение пути героя – обязательное.

О других матчах

«Жирона» впервые в сезоне сыграла вничью (0:0). Плечо ей подставил «Эспаньол», который прекрасно начал сезон – но в матче прошлогодних аутсайдеров вспомнил, кем он является на самом деле, и по-аутсайдерски поделил очки с аутсайдером. Ну молодец, ну джентльмен! «Хетафе» в очередной раз потерял очки против кого попало, на этот раз – в матче с «Леванте» (1:1). В прошлом сезоне выиграл только 1 из 5 домашних матчей против пятерки главных аутсайдеров чемпионата, на этот раз норму уже выполнил на «Овьедо» – больше слабых обижать не планирует. «Сельта» провела настолько плохой матч против «Эльче» (1:2), что лучшим игроком поединка Whoscored признал вратаря проигравшей команды. А новичок продолжил свою беспроигрышную серию во всех турнирах уже до 9 матчей. Скоро юбилей. «Бетис» переиграл «Осасуну» (2:0) в крайне обыденном режиме. Лучший удар «Осасуны» за 90 минут имел «вес» всего в 0.11 xG.

Сборная тура

Снова буду называть футболистов хаотично, а не идти постепенно от вратаря к нападающим: так удобнее сразу ставить в состав лучших. Без всяких сомнений, в составе должны быть представители «Атлетико» за историческую победу над «Реалом». Поэтому точно берем Альвареса, который нанес больше всего ударов и больше всего пасовал под удары партнеров. Еще дубль оформил. Да, один гол – с пенальти, однако другой – таким редким в 2025 прямым ударом со штрафного. Попадает в наш состав, кстати, второй раз подряд. Еще из «Атлетико» приглашаем к себе на правый фланг атаки Симеоне, который и ассист отдал, и больше всего отборов (4) в составе команды исполнил. Будет полезен и у своих, и у чужих ворот.

Далее – десант из «Мальорки». Все-таки первая победа в сезоне – стоит отметить. Да и выступления отдельных футболистов команды в этот уик-энд – действительно сильные. Например, левый защитник Мохика сделал 5 отборов и 5 выносов, а еще стал единственным футболистом в составе команды с показателем более единицы ключевых пасов за поединок (2). А в опорной зоне выделялся Морланес: 6 отборов и 37 пасов. По обоим показателям – лучший в составе. Берем себе обоих в первую очередь для надежной игры без мяча. Они спасут от пропущенных. А если нет – подстрахует Влаходимос из «Севильи». Пережил 18 ударов и 12 угловых, выполнил 6 сейвов, снял немало верховых мячей. Да что там: вошел в топ-4 в команде по количеству касаний мяча. И не пропустил.

Победа над «Сельтой» – пока самая запоминающаяся для «Эльче» в Ла Лиге: никого сильнее он после своего возвращения не переигрывал. Поэтому выделим основных героев команды. Это, уже второй раз подряд, Фебас – местный Жоржиньо. У него 84 паса с точностью 93% за матч – это что-то фантастическое для футболиста нетоповой команды. Но на этот раз еще и с отрывом в 2 раза стал лучшим в «Эльче» по количеству отборов. Его место в нашем центре поля – железное. Как и позиция здесь правого защитника «Эльче» Хосана. Целых 5 из 12 пасов под удары команды в матче – его. Поэтому неудивительно, что на счету футболиста есть ассист. В защите также помог парой отборов, но, конечно, берем его именно за его вклад в создание моментов.

Центр защиты – Калеро из «Эспаньола» и Чалета-Цар из «Реал Сосьедада». В каталонском дерби 5 ударов «Жироны» были заблокированы, и все 5 – усилиями Калеро. Плюс 10 отборов/перехватов/выносов – хорошая работа защитника. Чалета-Цар также играл против каталонцев, но против «Барселоны», однако уступил. Впрочем, провел выдающийся матч: выполнил 10 выносов мяча со своей штрафной площадки, аж 2 – прямо с линии ворот. Спасал как мог, поэтому заслуживает быть среди лучших. «Добиваем» команду футболистами «Бетиса»: Эзальзули идет играть на левый фланг, Эрнандес – в пару форвардов к Альваресу. 3 голевых действия на двоих. Тренер нашей команды – Симеоне (и здесь его любимая 4-4-2). Я бы хотел подойти к вопросу креативно, но если бы даже исторического выступления команды не хватило Диего для попадания сюда, то зачем вообще эта рубрика?

Влаходимос («Севилья») – Мохика («Мальорка»), Калеро («Эспаньол»), Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Хосан («Эльче») – Эзальзули («Бетис»), Морланес («Мальорка»), Фебас («Эльче»), Симеоне («Атлетико») – Альварес («Атлетико»), Эрнандес («Бетис»)

Игрок тура: Одиссеас Влаходимос («Севилья»)

Факты тура

– 3 раза за последние 10 лет «Атлетико» забивал в ворота «Реала» более 3 голов (ровно 4), и каждый такой случай – кубковый. Последний раз в чемпионате такое произошло в 2015 году. Тогда, как и сейчас, один из голов (4:0) забил Гризманн. Как и сейчас, тот мяч довел преимущество команды в матче до 3 голов;

– 11 подряд гостевых матчей в Ла Лиге «Атлетик» «пропускает» первый тайм: уходит на перерыв аккурат при счете 0:0;

– 2.46 xG на двоих в туре набрали футболисты «Эльче» Родригес и Мир, оба – больше, чем на единицу. Никто из пары не забил;

– 7 ударов в каркас ворот теперь имеет «Барселона» в сезоне. Это в среднем по 1 пробитию в перекладину/штангу за поединок. У ближайшего преследователя только 4 попадания. Лучший – до сих пор Торрес (3), но на этот раз «отличился» Левандовский;

– 563 коротких паса выполнил «Эльче» за тур. Теперь по сезонному показателю он уступает только «Реалу» и «Барселоне»;

– 7 раз подряд «Севилья» проиграла матч по xG. В четвертый раз в сезоне она набрала очки в поединке с такой статистикой. Не баг, а фича.

Выступления наших

Ванат снова упустил топ-шанс. Просто сейчас у него 2 big chances в Испании – и 0 голов в таких ситуациях. Но показательно, что всего ударов только 5 за 4 матча. Целых 40% моментов – топовые. Это действительно большой процент. Стало быть, не бьет с неочевидных позиций и ждет своего шанса. И получает его во втором матче подряд. «Жирона» до сих пор не в форме, но Влад продолжает добегать в атаку и получать в таких ситуациях мячи. В прошлый раз его разгоняли за спину, в этот раз круглый отскочил к нему в быстрой атаке – однако он не переиграл вратаря. Ничего критического не произошло, упустить 2 больших момента подряд – нормально. Но дальше нужно добирать. При условии, что и в дальнейшем будет иметь только по шансу/матч, либо начнет реализовывать, либо присядет на скамейку запасных.

Его брали именно для голов, это даже более заточенный исключительно под завершение форвард, чем Довбик. Поэтому если Артем может провести сильный матч и без забитых (выиграть много борьбы, например), то Ванат – скорее нет. Пока он точных ударов не дает. Второй раз подряд это лишает «Жирону» шанса на победу. Не трагедия, но тенденция не радует. Есть предположение, что Ванату несколько неудобно и непривычно, когда у него за матч только 1 удар/момент: в «Динамо» было по-другому. Там ты получаешь шансы регулярно, а здесь нужно сохранять концентрацию и относиться к каждому как к последнему. Это сложнее, потому что ответственность в эпизоде – большая. Это может быть причиной плохой реализации Влада в Испании. Возможно, просто нужно привыкнуть.

А еще сама «Жирона» может начать создавать больше моментов. Как только вернется Цыганков, так и будет. Наверное.

