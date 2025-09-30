Украина. Премьер лига30 сентября 2025, 21:15 | Обновлено 30 сентября 2025, 21:21
Арне Слот назвал стартовый состав Ливерпуля на матч с Галатасараем
30 сентября в 22:00 состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов
30 сентября в 22:00 состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
В Стамбуле сыграют турецкий Галатасарай и английский Ливерпуль.
Коуч Арне Слот назвал стартовый состав Ливерпуля на матч с Галатасараем.
В 1-м туре Галатасарай проиграл Айнтрахту из Германии (1:5).
Ливерпуль начал евросезон со сложной победы над Атлетико Мадрид (3:2).
Стартовые составы на матч ЛЧ Галатасарай – Ливерпуль
