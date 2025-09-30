Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арне Слот назвал стартовый состав Ливерпуля на матч с Галатасараем
Украина. Премьер лига
30 сентября 2025, 21:15 | Обновлено 30 сентября 2025, 21:21
323
0

Арне Слот назвал стартовый состав Ливерпуля на матч с Галатасараем

30 сентября в 22:00 состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов

30 сентября 2025, 21:15 | Обновлено 30 сентября 2025, 21:21
323
0
Арне Слот назвал стартовый состав Ливерпуля на матч с Галатасараем
Коллаж Sport.ua

30 сентября в 22:00 состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

В Стамбуле сыграют турецкий Галатасарай и английский Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коуч Арне Слот назвал стартовый состав Ливерпуля на матч с Галатасараем.

В 1-м туре Галатасарай проиграл Айнтрахту из Германии (1:5).

Ливерпуль начал евросезон со сложной победы над Атлетико Мадрид (3:2).

Стартовые составы на матч ЛЧ Галатасарай – Ливерпуль

По теме:
Килиан Мбаппе обогнал Андрея Шевченко по голам в Лиге чемпионов
Пафос – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Челси – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ливерпуль Галатасарай Лига чемпионов Арне Слот стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Футбол | 30 сентября 2025, 07:55 0
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико

Тренер больше рассчитывает на Рауля Асенсио

ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Футбол | 30 сентября 2025, 19:38 18
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом

Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол

Перевернули игру. Аталанта совершила камбек и вырвала победу в матче ЛЧ
Футбол | 30.09.2025, 21:37
Перевернули игру. Аталанта совершила камбек и вырвала победу в матче ЛЧ
Перевернули игру. Аталанта совершила камбек и вырвала победу в матче ЛЧ
Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Футбол | 30.09.2025, 21:00
Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 30.09.2025, 01:11
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 2
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем