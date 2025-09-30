ФОТО. Ракицкие удивили фотосессией прямо на стадионе. Красота

Ярослав и Ольга Ракицкие поделились трогательными кадрами прямо с поля.

На фото защитник «Черноморца» в форме клуба рядом с женой и детьми, их улыбки излучают гармонию.

«Футбол в сердце, семья рядом – вот настоящее счастье», – отметила Ольга.

Болельщики в комментариях подчеркнули: поддержка близких – лучшая мотивация для спортсмена.