ФОТО. Ракицкие удивили фотосессией прямо на стадионе. Красота
Ярослав и Ольга Ракицкие решили запечатлить период в одесском клубе
Ярослав и Ольга Ракицкие поделились трогательными кадрами прямо с поля.
На фото защитник «Черноморца» в форме клуба рядом с женой и детьми, их улыбки излучают гармонию.
«Футбол в сердце, семья рядом – вот настоящее счастье», – отметила Ольга.
Болельщики в комментариях подчеркнули: поддержка близких – лучшая мотивация для спортсмена.
