Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ракицкие удивили фотосессией прямо на стадионе. Красота
Другие новости
30 сентября 2025, 20:31 |
731
0

ФОТО. Ракицкие удивили фотосессией прямо на стадионе. Красота

Ярослав и Ольга Ракицкие решили запечатлить период в одесском клубе

30 сентября 2025, 20:31 |
731
0
ФОТО. Ракицкие удивили фотосессией прямо на стадионе. Красота
Instagram. Семья Ракицких

Ярослав и Ольга Ракицкие поделились трогательными кадрами прямо с поля.

На фото защитник «Черноморца» в форме клуба рядом с женой и детьми, их улыбки излучают гармонию.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Футбол в сердце, семья рядом – вот настоящее счастье», – отметила Ольга.

Болельщики в комментариях подчеркнули: поддержка близких – лучшая мотивация для спортсмена.

По теме:
В Черноморце сменился генеральный директор
ВИДЕО. Чем сейчас занимается Сергей Кривцов? Жена показала
ФОТО. Как жена Андрея Шевченко поздравила мужа с днем рождения
фото lifestyle Ярослав Ракицкий Ольга Ракицкая Черноморец Одесса
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 30 сентября 2025, 01:11 6
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»

Экс-игрок сборной Украины согласен с тем, что не реализовал себя

Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Футзал | 29 сентября 2025, 22:04 4
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу

Подопечные Игоря Москвичева уступили со счетом 0:4

Шестое поражение подряд. Стародубцева покинула турнир WTA 125 в Сучжоу
Теннис | 30.09.2025, 12:25
Шестое поражение подряд. Стародубцева покинула турнир WTA 125 в Сучжоу
Шестое поражение подряд. Стародубцева покинула турнир WTA 125 в Сучжоу
Английский гранд готовит суперпредложение по звезде Реала
Футбол | 30.09.2025, 19:15
Английский гранд готовит суперпредложение по звезде Реала
Английский гранд готовит суперпредложение по звезде Реала
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Футбол | 30.09.2025, 14:27
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
28.09.2025, 23:36 1
Футбол
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 1
Футбол
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем