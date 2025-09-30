Мадридский Реал вскоре установит еще один рекорд Лиги чемпионов
«Сливочные» перекроют многолетние достижения «Манчестер Сити»
Мадридский «Реал» в выездном матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Кайрата» установит новое достижение в Лиге чемпионов.
Матч в Казахстане будет историческим, поскольку будет зафиксирована самая большая разница в рыночной стоимости составов команд за всю историю турнира, а именно 1,38 млрд евро.
Интересным фактом является то, что до этой игры все топ-10 мест рейтинга принадлежали «Манчестер Сити», причем дважды – против донецкого «Шахтера».
Матчи Лиги чемпионов с наибольшей разницей рыночной стоимости составов между соперниками
- 1.38 млрд евро – 2025/26, Реал против Кайрата
- 1.24 млрд евро – 2024/25, Манчестер Сити против Слована
- 1.21 млрд евро – 2023/24, Манчестер Сити против Янг Бойз
- 1.20 млрд евро – 2023/24, Манчестер Сити против Црвены Звезды
- 1.18 млрд евро – 2024/25, Манчестер Сити против Спарты
- 1.18 млрд евро – 2019/20, Манчестер Сити против Динамо Загреб
- 1.14 млрд евро – 2019/20, Манчестер Сити против Шахтера
Tonight's #UCL clash between Kairat Almaty and Real Madrid is the biggest gap in market values between two clubs... EVER pic.twitter.com/52kRfOC1qE— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 30, 2025
