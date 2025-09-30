Мадридский Реал вскоре установит еще один рекорд Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» в выездном матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Кайрата» установит новое достижение в Лиге чемпионов.

Матч в Казахстане будет историческим, поскольку будет зафиксирована самая большая разница в рыночной стоимости составов команд за всю историю турнира, а именно 1,38 млрд евро.

Интересным фактом является то, что до этой игры все топ-10 мест рейтинга принадлежали «Манчестер Сити», причем дважды – против донецкого «Шахтера».

Матчи Лиги чемпионов с наибольшей разницей рыночной стоимости составов между соперниками

1.38 млрд евро – 2025/26, Реал против Кайрата

1.24 млрд евро – 2024/25, Манчестер Сити против Слована

1.21 млрд евро – 2023/24, Манчестер Сити против Янг Бойз

1.20 млрд евро – 2023/24, Манчестер Сити против Црвены Звезды

1.18 млрд евро – 2024/25, Манчестер Сити против Спарты

1.18 млрд евро – 2019/20, Манчестер Сити против Динамо Загреб

1.14 млрд евро – 2019/20, Манчестер Сити против Шахтера

