  4. Мадридский Реал вскоре установит еще один рекорд Лиги чемпионов
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 17:30 |
Мадридский Реал вскоре установит еще один рекорд Лиги чемпионов

«Сливочные» перекроют многолетние достижения «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» в выездном матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Кайрата» установит новое достижение в Лиге чемпионов.

Матч в Казахстане будет историческим, поскольку будет зафиксирована самая большая разница в рыночной стоимости составов команд за всю историю турнира, а именно 1,38 млрд евро.

Интересным фактом является то, что до этой игры все топ-10 мест рейтинга принадлежали «Манчестер Сити», причем дважды – против донецкого «Шахтера».

Матчи Лиги чемпионов с наибольшей разницей рыночной стоимости составов между соперниками

  • 1.38 млрд евро – 2025/26, Реал против Кайрата
  • 1.24 млрд евро – 2024/25, Манчестер Сити против Слована
  • 1.21 млрд евро – 2023/24, Манчестер Сити против Янг Бойз
  • 1.21 млрд евро – 2023/24, Манчестер Сити против Янг Бойз
  • 1.20 млрд евро – 2023/24, Манчестер Сити против Црвены Звезды
  • 1.18 млрд евро – 2024/25, Манчестер Сити против Спарты
  • 1.18 млрд евро – 2019/20, Манчестер Сити против Динамо Загреб
  • 1.17 млрд евро – 2019/20, Манчестер Сити против Динамо Загреб
  • 1.14 млрд евро – 2019/20, Манчестер Сити против Шахтера
  • 1.14 млрд евро – 2019/20, Манчестер Сити против Шахтера
По теме:
Уже скоро будут установлены новые географические рекорды Лиги чемпионов
Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Знаете, я не люблю... Это решаю не я»
Лига чемпионов. 2-й тур, матчи 30 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Дмитрий Банар
