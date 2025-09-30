У топ-бомбардира Кейна в контракте есть клаусула. Бавария хочет ее убрать
Эберль не хочет потерять игрока
Спортивный директор Баварии Макс Эберль подтвердил, что клуб готов начать переговоры с форвардом Гарри Кейном по поводу нового контракта.
Ранее сообщалось, что в договоре игрока прописана клаусула в 57 миллионов фунтов, которая начнет действовать с лета 2026 года. Мюнхенцы хотели бы это изменить, чтобы не потерять футболиста за относительно небольшие деньги.
«Кейн – невероятный игрок, лидер нашей команды. Он уже говорил, что его все устраивает, тут он выигрывает трофеи. Поэтому мы спокойно начинаем наши с ним переговоры», – сказал Эберль.
Нападающий забил 100 голов за 104 матча в Баварии.
