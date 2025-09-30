Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У топ-бомбардира Кейна в контракте есть клаусула. Бавария хочет ее убрать
Германия
30 сентября 2025, 18:40 | Обновлено 30 сентября 2025, 19:15
653
1

У топ-бомбардира Кейна в контракте есть клаусула. Бавария хочет ее убрать

Эберль не хочет потерять игрока

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Спортивный директор Баварии Макс Эберль подтвердил, что клуб готов начать переговоры с форвардом Гарри Кейном по поводу нового контракта.

Ранее сообщалось, что в договоре игрока прописана клаусула в 57 миллионов фунтов, которая начнет действовать с лета 2026 года. Мюнхенцы хотели бы это изменить, чтобы не потерять футболиста за относительно небольшие деньги.

«Кейн – невероятный игрок, лидер нашей команды. Он уже говорил, что его все устраивает, тут он выигрывает трофеи. Поэтому мы спокойно начинаем наши с ним переговоры», – сказал Эберль.

Нападающий забил 100 голов за 104 матча в Баварии.

Гарри Кейн Бавария Макс Эберль чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко
pol-55
Щоб трофеї клубу брати на міжнародній арені,потрібен відповідний тренер.
