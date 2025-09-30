Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Буткевич пообещал Ротаню безумные деньги, но есть одно условие
Украина. Премьер лига
30 сентября 2025, 12:26 | Обновлено 30 сентября 2025, 12:28
1605
2

Источник: Буткевич пообещал Ротаню безумные деньги, но есть одно условие

Президент Полесья хочет, чтобы Руслан Ротань привел «волков» к «золоту» УПЛ

Источник: Буткевич пообещал Ротаню безумные деньги, но есть одно условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич грезит футболом и имеет серьезные амбиции по поводу успеха «волков» в национальном первенстве. Специалист готов идти на радикальные шаги.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, между Буткевичем и Русланом Ротанем, возглавляющим первую команду «волков», состоялся разговор. Президент житомирского клуба пообещал специалисту премию в один миллион долларов, но при условии, что Полесье триумфует в нынешнем сезоне УПЛ.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает шестое место турнирной таблицы, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Следующую игру подопечные Руслана Ротаня сыграют против СК Полтава.

Руслан Ротань возглавил житомирский клуб летом этого года перед стартом нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. В прошлом сезоне УПЛ Ротань и его тренерский штаб привели Александрию к историческому успеху – «горожане» завоевали серебро высшего дивизиона украинского футбола.

Руслан Ротань Геннадий Буткевич Полесье Житомир Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
Перець
Щоб потім обісратись в першому кваліфікаційному раунді до ЛЧ
Ответить
+1
Mark4854590
Та можна було хоч 10 пообіцяти)
Ответить
0
