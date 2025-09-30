Источник: Буткевич пообещал Ротаню безумные деньги, но есть одно условие

Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич грезит футболом и имеет серьезные амбиции по поводу успеха «волков» в национальном первенстве. Специалист готов идти на радикальные шаги.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, между Буткевичем и Русланом Ротанем, возглавляющим первую команду «волков», состоялся разговор. Президент житомирского клуба пообещал специалисту премию в один миллион долларов, но при условии, что Полесье триумфует в нынешнем сезоне УПЛ.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает шестое место турнирной таблицы, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Следующую игру подопечные Руслана Ротаня сыграют против СК Полтава.

Руслан Ротань возглавил житомирский клуб летом этого года перед стартом нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. В прошлом сезоне УПЛ Ротань и его тренерский штаб привели Александрию к историческому успеху – «горожане» завоевали серебро высшего дивизиона украинского футбола.