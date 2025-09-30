Девять от США, победа Колумбии. Сыграно 2 матча ЧМ-2025 U-20

В ночь с 29 на 30 сентября 2025 года состоялись 2 матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2025 U-20 в Чили.

Сборная США очень легко разобралась с командой Новой Каледонии – 9:1, а Колумбия минимально переиграла Саудовскую Аравию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Американцы закрыли все вопросы еще в первом тайме, забив соперникам 7 голов. Для Колумбии все решил гол Переа в середине второго тайма.

Чемпионат мира U-20. 1-й тур, 30 сентября

Колумбия U-20 – Саудовская Аравия U-20 – 1:0

Гол: Переа, 64

США U-20 – Новая Каледония U-20 – 2:1

Голы: Кремаски, 2, 4, 37, Цакирис, 7, Вестфилд, 28, Норрис, 35, 44, Хабрун, 68, Кэмпбелл, 73 – Симане, 70