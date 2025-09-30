Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Девять от США, победа Колумбии. Сыграно 2 матча ЧМ-2025 U-20
Молодёжный чемпионат мира U20
США U20
30.09.2025 02:00 – FT 9 : 1
Новая Каледония U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
30 сентября 2025, 04:42 |
109
0

Девять от США, победа Колумбии. Сыграно 2 матча ЧМ-2025 U-20

Сборные Новой Каледонии и Саудовской Аравии оказались недостаточно сильными

30 сентября 2025, 04:42 |
109
0
Девять от США, победа Колумбии. Сыграно 2 матча ЧМ-2025 U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 29 на 30 сентября 2025 года состоялись 2 матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2025 U-20 в Чили.

Сборная США очень легко разобралась с командой Новой Каледонии – 9:1, а Колумбия минимально переиграла Саудовскую Аравию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Американцы закрыли все вопросы еще в первом тайме, забив соперникам 7 голов. Для Колумбии все решил гол Переа в середине второго тайма.

Чемпионат мира U-20. 1-й тур, 30 сентября

Колумбия U-20 – Саудовская Аравия U-20 – 1:0

Гол: Переа, 64

США U-20 – Новая Каледония U-20 – 2:1

Голы: Кремаски, 2, 4, 37, Цакирис, 7, Вестфилд, 28, Норрис, 35, 44, Хабрун, 68, Кэмпбелл, 73 – Симане, 70

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Кэмпбелл (США U20).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Antoine Simane (Новая Каледония U20).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Taha Habroune (США U20).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Nolan Norris (США U20).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Бенхамин Кремаски (США U20).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Nolan Norris (США U20).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Francis Westfield (США U20).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Niko Tsakiris (США U20).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Бенхамин Кремаски (США U20).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Бенхамин Кремаски (США U20).
По теме:
Эвертон – Вест Хэм – 1:1. Первая ничья Санту. Видео голов и обзор
Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Победы в Норвегии и Франции. Сыграно 2 матча ЧМ-2025 U-20
сборная США по футболу U-20 сборная Колумбии по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига чемпионов 2025/26: Кайрат – Реал. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 30 сентября 2025, 03:51 0
Лига чемпионов 2025/26: Кайрат – Реал. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов 2025/26: Кайрат – Реал. Прогноз и анонс на матч

Встреча в Алматы начнется 30 сентября в 19:45 по Киеву

Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Футбол | 29 сентября 2025, 09:49 2
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча

Родри может стать игроком испанского гранда

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 29.09.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Шовковский не рассчитывает на футболиста, который вернулся в Динамо
Футбол | 29.09.2025, 21:35
Шовковский не рассчитывает на футболиста, который вернулся в Динамо
Шовковский не рассчитывает на футболиста, который вернулся в Динамо
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29.09.2025, 15:41
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем