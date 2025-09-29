Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артета придумал новую тактику. Использует пилотов британских истребителей
Англия
29 сентября 2025, 22:29 | Обновлено 29 сентября 2025, 22:32
Главный тренер «Арсенала» часто внедряет нестандартные методы

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и RAF

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился планами привлечь пилотов британских истребителей для улучшения коммуникации команды.

Испанский специалист ранее использовал другие нестандартные методы, включая приглашение профессиональных карманников, чтобы те крали у игроков во время командного ужина, обучая их быть внимательными в любой ситуации. Он также знаменит тем, что включал песню «You’ll Never Walk Alone» на громкоговорители во время тренировки, чтобы приучить команду к атмосферe «Энфилда» перед выездным матчем с «Ливерпулем».

Теперь Артета придумал новую тактику. На мероприятии, вместе с легендарным баскетбольным тренером Стивом Керром, его спросили о лидерстве.

Микель Артета: «Например, британские истребители. Я свяжусь с этими ребятами, как они общаются, потому что это вопрос жизни и смерти. Я уверен, что они не используют 20 фраз или слов, если можно сказать одним словом. Не говорят: ветер дует в эту сторону, теперь поворачивай налево. Потому что – бум, все. Одно слово – и все».

Артета добавил, что хочет пригласить пилотов на три дня, чтобы проанализировать процесс коммуникации команды, тренировки и понять, как можно улучшить взаимодействие: «Понять, как эти люди думают, как они работают, как это соотносится с Формулой-1 или с чем-то еще, и попытаться улучшить».

В этом сезоне Артета снял наружное покрытие туннеля на «Эмирейтс», чтобы шум домашних болельщиков не приглушался при выходе игроков на поле. На тренировочной базе у тренера также есть лабрадор по кличке Win.

По теме:
Эвертон – Вест Хэм. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сыграет ли Миколенко? Стартовые составы матча Эвертон – Вест Хэм
Габриэл стал автором 10 000 гола в истории АПЛ, забитым со стандарта
Микель Артета Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу самолет
Николай Степанов Источник: Daily Mail
