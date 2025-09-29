Артета придумал новую тактику. Использует пилотов британских истребителей

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился планами привлечь пилотов британских истребителей для улучшения коммуникации команды.

Испанский специалист ранее использовал другие нестандартные методы, включая приглашение профессиональных карманников, чтобы те крали у игроков во время командного ужина, обучая их быть внимательными в любой ситуации. Он также знаменит тем, что включал песню «You’ll Never Walk Alone» на громкоговорители во время тренировки, чтобы приучить команду к атмосферe «Энфилда» перед выездным матчем с «Ливерпулем».

Теперь Артета придумал новую тактику. На мероприятии, вместе с легендарным баскетбольным тренером Стивом Керром, его спросили о лидерстве.

Микель Артета: «Например, британские истребители. Я свяжусь с этими ребятами, как они общаются, потому что это вопрос жизни и смерти. Я уверен, что они не используют 20 фраз или слов, если можно сказать одним словом. Не говорят: ветер дует в эту сторону, теперь поворачивай налево. Потому что – бум, все. Одно слово – и все».

Артета добавил, что хочет пригласить пилотов на три дня, чтобы проанализировать процесс коммуникации команды, тренировки и понять, как можно улучшить взаимодействие: «Понять, как эти люди думают, как они работают, как это соотносится с Формулой-1 или с чем-то еще, и попытаться улучшить».

В этом сезоне Артета снял наружное покрытие туннеля на «Эмирейтс», чтобы шум домашних болельщиков не приглушался при выходе игроков на поле. На тренировочной базе у тренера также есть лабрадор по кличке Win.