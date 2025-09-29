Шанс для Забарного? Семь игроков ПСЖ рискуют не сыграть против Барселоны

1 октября состоится матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют испанская «Барселона» и французский ПСЖ.

Подопечные Луиса Энрике столкнулись с серьезными проблемами из-за внушительного количества травмированных футболистов – по данным медицинского штаба команды сразу семь игроков не смогут выйти на поле в важном противостоянии.

В лазарете находятся защитник Маркиньос, полузащитники Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, вингеры Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия. Главный тренер ПСЖ сообщил, что в день матча тренерский штаб приме окончательное решение при выборе стартового состава, враховуючи стан здоров'я доступних гравців.

По информации французской прессы, существует вероятность, что Руис и Невеш смогут сыграть, но их состояние дополнительно оценят врачи в день матча.

Ожидается, что из-за травмы капитана Маркиньоса, в центре обороны с первых минут выйдет защитник сборной Украины Илья Забарный. Вместе с ним на позиции центрбека сыграет Уильян Пачо.

В первом туре Лиги чемпионов ПСЖ разгромил итальянскую «Аталанту» 4:0, а «Барселона» одолела на выезде английский «Ньюкасл» (2:1).