Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 23:50 | Обновлено 29 сентября 2025, 23:54
Олег ШАНДРУК: «Футболисты должны понимать, ради чего выходят на поле»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал поражение от «Полесья»

29 сентября 2025, 23:50 | Обновлено 29 сентября 2025, 23:54
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал поражение от житомирского «Полесья» (1:4) в матче 7-го тура УПЛ:

«К сожалению, мы не справились с теми игровыми ситуациями, к которым готовились, которые анализировали на видео и отрабатывали в тренировочном процессе. Это немного разочаровывает. Но это уже факт. Проанализируем матч и начнем подготовку к «Оболони».

У меня было внутреннее ощущение, что мы сегодня должны хорошо сыграть. К сожалению, проиграли практически без шансов. Что касается моих решений – я никогда об этом не жалею. Впереди будут еще ошибки, без этого не обойтись. Но наша задача – эти ошибки анализировать и исправлять. Я не почувствовал перед игрой в раздевалке, что что-то идет не так. Но уже в игре футболисты «Полесья» импульс поймали, а мы наоборот – наоборот. Особенно после первого пропущенного гола. Просели в этот момент очень сильно. Наверное, это связано с ментальностью. И над этим обязательно нужно работать. Потому что это же футбол. В прошлом сезоне у нас были камбэки. Были поражения, но мы боролись. Футболисты должны понимать, ради чего они выходят на поле. Тактические моменты – это другое. Первое и ключевое – это эмблема и болельщики, которые пришли на трибуны. Это главное. И вот сегодня основная задача – это донести до игроков.

Осознают ли футболисты свои ошибки, важность этой игры для болельщиков? Конечно. Вопрос – в другом. Что мы делаем на футбольном поле? Вот и все. Это как раз ответственность тренерского штаба – разобраться, найти причины. Но я бы здесь не стал перечеркивать все хорошее, чего мы достигли до этого поражения и до игры с «Локомотивом». Потому что действительно – команда только начала где-то находить свою игру.

Поэтому, основная задача сейчас – трезво подойти к разбору этой игры, к анализу, проговорить еще раз все с командой, понять наши ошибки и работать.

Сегодня не сыграли Весли, Уолли, Дмитрий Клец. Последний сейчас готовится к операции и сейчас трудно спрогнозировать, когда он вернется в игру. Весли Помба почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и сегодня тоже не смог нам помочь. У Аладжи Уолли воспалительный процесс после кубковой игры с Локомотивом.

Зато сегодня в заявку попал игрок команды U-19 Дмитрий Мурашко. Это для него первый такой опыт. Мы его отметили, потому что парень действительно выделяется, забивает в Национальной лиге. Будем за ним наблюдать и надеемся, что он будет прогрессировать».

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье Олег Шандрук
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
