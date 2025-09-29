Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена футболиста УПЛ эффектно отдыхает на Ибице. Улет
Другие новости
29 сентября 2025, 02:15 |
246
0

ФОТО. Жена футболиста УПЛ эффектно отдыхает на Ибице. Улет

Юлиана Шабанова наслаждается времяпровождением в Испании

29 сентября 2025, 02:15 |
246
0
ФОТО. Жена футболиста УПЛ эффектно отдыхает на Ибице. Улет
Instagram. Юлиана Шабанова

Юлиана Шабанова поделилась эффектными моментами отдыха на Ибице.

Жена защитника «Металлист 1925» Артема Шабанова опубликовала фото из престижного комплекса Blue Marlin Ibiza.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Для вечернего выхода она выбрала короткое золотое платье, подчеркивающее стройную фигуру и длинные ноги.

Подписчики засыпали Юлиану комплиментами, отмечая ее роскошный вид и статус одной из самых ярких украинских футбольных WAGs.

По теме:
ФОТО. Жена Сергея Реброва покорила сеть секси-образом в мини-платье
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась шикарным авто
ФОТО. Красавица! Жена футболиста Реала показала великолепную грудь
фото Артем Шабанов Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу девушки lifestyle Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Григорчук назвал команды, которые неожиданно могут взять серебро УПЛ
Футбол | 29 сентября 2025, 01:36 0
Григорчук назвал команды, которые неожиданно могут взять серебро УПЛ
Григорчук назвал команды, которые неожиданно могут взять серебро УПЛ

Тренер считает, что есть несколько клубов, которые могут доставить проблемы «Шахтеру» и «Динамо»

«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
Футбол | 28 сентября 2025, 03:59 2
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного

Украинский защитник отличился дебютным голом за ПСЖ

Уверенное восхождение на вершину. Шахтер во Львове разгромил Рух
Футбол | 28.09.2025, 19:55
Уверенное восхождение на вершину. Шахтер во Львове разгромил Рух
Уверенное восхождение на вершину. Шахтер во Львове разгромил Рух
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Футбол | 28.09.2025, 07:11
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Футбол | 28.09.2025, 07:05
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
27.09.2025, 14:38 1
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 218
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем