ФОТО. Жена футболиста УПЛ эффектно отдыхает на Ибице. Улет
Юлиана Шабанова наслаждается времяпровождением в Испании
Юлиана Шабанова поделилась эффектными моментами отдыха на Ибице.
Жена защитника «Металлист 1925» Артема Шабанова опубликовала фото из престижного комплекса Blue Marlin Ibiza.
Для вечернего выхода она выбрала короткое золотое платье, подчеркивающее стройную фигуру и длинные ноги.
Подписчики засыпали Юлиану комплиментами, отмечая ее роскошный вид и статус одной из самых ярких украинских футбольных WAGs.
