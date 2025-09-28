Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 21:15 |
138
0

Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев

«Горняки» уже очень давно не были даже на промежуточном первом месте…

28 сентября 2025, 21:15 |
138
0
Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев
shakhtar.com

Сегодня «Шахтер» в рамках 7-го тура УПЛ-2025/26 обыграл на выезде «Рух» со счетом 4:0.

Эта победа, в совокупности со вчерашней ничьей «Динамо» против «Карпат» (3:3) и поражением «Колоса» от «Металлиста 1925» (0:1), позволила дончанам единолично возглавить турнирную таблицу элитарного отечественного дивизиона.

Интересно, что «Шахтер» оказался во главе турнирной таблицы впервые за последние почти 14 месяцев.

До этого в последний раз «горняки» были на промежуточном первом месте в чемпионате по итогам первого тура минувшего розыгрыша УПЛ, когда одолели «Ворсклу» со счетом 5:0. Эта игра состоялась 4 августа 2024 года. Впоследствии донецкая команда под руководством прежнего наставника Марино Пушича провалила сезон, завершив его лишь на третьей позиции, пропустив вперед не только «Динамо», но еще и «Александрию».

Отметим, что в следующем туре у «Шахтера» запланирован матч против ЛНЗ. Эта игра состоится 5 октября.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 7 5 2 0 14 - 4 05.10.25 18:00 Шахтер Донецк - ЛНЗ Черкассы28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк 17
2 Динамо Киев 7 4 3 0 21 - 10 05.10.25 15:30 Динамо Киев - Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев 15
3 Металлист 1925 7 4 2 1 10 - 4 05.10.25 15:30 Динамо Киев - Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925 14
4 Колос Ковалевка 7 4 2 1 8 - 4 03.10.25 15:30 Колос Ковалевка - Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов 14
5 Кривбасс 7 4 1 2 13 - 10 05.10.25 13:00 Кривбасс - Кудровка28.09.25 ЛНЗ Черкассы 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс 13
6 ЛНЗ Черкассы 7 3 2 2 5 - 6 05.10.25 18:00 Шахтер Донецк - ЛНЗ Черкассы28.09.25 ЛНЗ Черкассы 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы 11
7 Кудровка 7 3 1 3 11 - 11 05.10.25 13:00 Кривбасс - Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава 10
8 Оболонь 7 2 3 2 6 - 7 04.10.25 15:30 Оболонь - Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь 9
9 Полесье 6 3 0 3 6 - 7 29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка 9
10 Карпаты Львов 7 1 5 1 12 - 12 04.10.25 13:00 Александрия - Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов 8
11 Заря 7 2 2 3 9 - 9 03.10.25 18:00 Эпицентр - Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс 8
12 Верес 6 2 1 3 4 - 4 29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес 7
13 Александрия 7 2 1 4 9 - 13 04.10.25 13:00 Александрия - Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925 7
14 Полтава 7 1 1 5 5 - 13 04.10.25 18:00 Полесье - Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава 4
15 Эпицентр 7 1 0 6 7 - 14 03.10.25 18:00 Эпицентр - Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев 3
16 Рух Львов 7 1 0 6 4 - 16 03.10.25 15:30 Колос Ковалевка - Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь 3
Полная таблица
По теме:
Александр КУЧЕР: «Чижевский умеет делать бойцовские команды с характером»
ШУХОВЦЕВ: «В третьем голе виноват не только голкипер Динамо»
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу выбор редакции
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Футбол | 28 сентября 2025, 07:05 17
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове

Тренер считает, что Александр Караваев неудачно отрабатывал в обороне

Милан – Наполи. Текстовая трансляция матча
Футбол | 28 сентября 2025, 21:15 0
Милан – Наполи. Текстовая трансляция матча
Милан – Наполи. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура итальянской Серии A

Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Футбол | 28.09.2025, 02:05
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Сорокам подрезали крылья. Арсенал вырвал победу в матче против Ньюкасла
Футбол | 28.09.2025, 20:33
Сорокам подрезали крылья. Арсенал вырвал победу в матче против Ньюкасла
Сорокам подрезали крылья. Арсенал вырвал победу в матче против Ньюкасла
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Футбол | 28.09.2025, 10:15
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 215
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 35
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем