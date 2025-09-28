Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев
«Горняки» уже очень давно не были даже на промежуточном первом месте…
Сегодня «Шахтер» в рамках 7-го тура УПЛ-2025/26 обыграл на выезде «Рух» со счетом 4:0.
Эта победа, в совокупности со вчерашней ничьей «Динамо» против «Карпат» (3:3) и поражением «Колоса» от «Металлиста 1925» (0:1), позволила дончанам единолично возглавить турнирную таблицу элитарного отечественного дивизиона.
Интересно, что «Шахтер» оказался во главе турнирной таблицы впервые за последние почти 14 месяцев.
До этого в последний раз «горняки» были на промежуточном первом месте в чемпионате по итогам первого тура минувшего розыгрыша УПЛ, когда одолели «Ворсклу» со счетом 5:0. Эта игра состоялась 4 августа 2024 года. Впоследствии донецкая команда под руководством прежнего наставника Марино Пушича провалила сезон, завершив его лишь на третьей позиции, пропустив вперед не только «Динамо», но еще и «Александрию».
Отметим, что в следующем туре у «Шахтера» запланирован матч против ЛНЗ. Эта игра состоится 5 октября.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|05.10.25 18:00 Шахтер Донецк - ЛНЗ Черкассы28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк
|17
|2
|Динамо Киев
|7
|4
|3
|0
|21 - 10
|05.10.25 15:30 Динамо Киев - Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев
|15
|3
|Металлист 1925
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|05.10.25 15:30 Динамо Киев - Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925
|14
|4
|Колос Ковалевка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|03.10.25 15:30 Колос Ковалевка - Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов
|14
|5
|Кривбасс
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|05.10.25 13:00 Кривбасс - Кудровка28.09.25 ЛНЗ Черкассы 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс
|13
|6
|ЛНЗ Черкассы
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|05.10.25 18:00 Шахтер Донецк - ЛНЗ Черкассы28.09.25 ЛНЗ Черкассы 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы
|11
|7
|Кудровка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|05.10.25 13:00 Кривбасс - Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава
|10
|8
|Оболонь
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|04.10.25 15:30 Оболонь - Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь
|9
|9
|Полесье
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка
|9
|10
|Карпаты Львов
|7
|1
|5
|1
|12 - 12
|04.10.25 13:00 Александрия - Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов
|8
|11
|Заря
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|03.10.25 18:00 Эпицентр - Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс
|8
|12
|Верес
|6
|2
|1
|3
|4 - 4
|29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес
|7
|13
|Александрия
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|04.10.25 13:00 Александрия - Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925
|7
|14
|Полтава
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|04.10.25 18:00 Полесье - Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава
|4
|15
|Эпицентр
|7
|1
|0
|6
|7 - 14
|03.10.25 18:00 Эпицентр - Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев
|3
|16
|Рух Львов
|7
|1
|0
|6
|4 - 16
|03.10.25 15:30 Колос Ковалевка - Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь
|3
