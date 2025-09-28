Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев

Сегодня «Шахтер» в рамках 7-го тура УПЛ-2025/26 обыграл на выезде «Рух» со счетом 4:0.

Эта победа, в совокупности со вчерашней ничьей «Динамо» против «Карпат» (3:3) и поражением «Колоса» от «Металлиста 1925» (0:1), позволила дончанам единолично возглавить турнирную таблицу элитарного отечественного дивизиона.

Интересно, что «Шахтер» оказался во главе турнирной таблицы впервые за последние почти 14 месяцев.

До этого в последний раз «горняки» были на промежуточном первом месте в чемпионате по итогам первого тура минувшего розыгрыша УПЛ, когда одолели «Ворсклу» со счетом 5:0. Эта игра состоялась 4 августа 2024 года. Впоследствии донецкая команда под руководством прежнего наставника Марино Пушича провалила сезон, завершив его лишь на третьей позиции, пропустив вперед не только «Динамо», но еще и «Александрию».

Отметим, что в следующем туре у «Шахтера» запланирован матч против ЛНЗ. Эта игра состоится 5 октября.