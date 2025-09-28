Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 18:38 | Обновлено 28 сентября 2025, 18:41
ВИДЕО. Как бразильский новичок Шахтера забил первый гол в УПЛ

Лука Мейреллиш отличился в матче с львовским «Рухом»

ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Лука Мейреллиш отличился первым голом в Украинской Премьер-лиге.

Случилось это в рамках матча 7-го тура УПЛ, в котором «горняки» приехали в гости ко львовскому «Руху».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 27-й минуте встречи летний новичок украинского гранда открыл счет в матче. Для него это взятие ворот стало вторым за 3 матча в составе «Шахтера» – до этого Лука отличился в Кубке Украины в матч с «Полесьем» Ставки.

По теме:
Руслан КОСТЫШИН: «В ледяную воду нас окунули»
ВИДЕО. Пробежал почти все поле. Педриньо оформил дубль в ворота Руха
ВИДЕО. Вольтемаде озадачил Арсенал. Сороки создали проблемы канонирам
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Рух Львов Рух - Шахтер Лука Мейреллиш
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
