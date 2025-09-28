Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Лука Мейреллиш отличился первым голом в Украинской Премьер-лиге.

Случилось это в рамках матча 7-го тура УПЛ, в котором «горняки» приехали в гости ко львовскому «Руху».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 27-й минуте встречи летний новичок украинского гранда открыл счет в матче. Для него это взятие ворот стало вторым за 3 матча в составе «Шахтера» – до этого Лука отличился в Кубке Украины в матч с «Полесьем» Ставки.

❗️ ВИДЕО. Как бразильский новичок Шахтера забил первый гол в УПЛ