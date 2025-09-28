Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Василий КАЮК: «Я не знаю, откуда это пошло. Наш коуч 3 месяца работает»
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 16:59 | Обновлено 28 сентября 2025, 17:00
Функционер заявил, что у клуба пока нет еврокубковых амбиций

ФК ЛНЗ. Василий Каюк

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк заявил, что «фиолетовые» не ставят перед собой цель попасть в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Функционер говорит, что команда только строится.

«Я не знаю, откуда пошло то, что у нас есть еврокубковые амбиции в этом сезоне. Мы команда, которая создается для того, чтобы в будущем иметь амбиции на еврокубки.

Сейчас мы сменили большое количество игроков. Наш главный тренер работает 3 месяца с командой и провел менее 10 игр. Наши амбиции – становиться лучше в каждом матче»

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает шестую строчку турнирной таблицы после семи сыгранных матчей, имея в своем активе 11 зачетных пунктов.

