Василий КАЮК: «Я не знаю, откуда это пошло. Наш коуч 3 месяца работает»
Функционер заявил, что у клуба пока нет еврокубковых амбиций
Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк заявил, что «фиолетовые» не ставят перед собой цель попасть в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Функционер говорит, что команда только строится.
«Я не знаю, откуда пошло то, что у нас есть еврокубковые амбиции в этом сезоне. Мы команда, которая создается для того, чтобы в будущем иметь амбиции на еврокубки.
Сейчас мы сменили большое количество игроков. Наш главный тренер работает 3 месяца с командой и провел менее 10 игр. Наши амбиции – становиться лучше в каждом матче»
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает шестую строчку турнирной таблицы после семи сыгранных матчей, имея в своем активе 11 зачетных пунктов.
