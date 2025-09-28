Арне СЛОТ: «Один игрок слишком подумал об атаке»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение команды от «Кристал Пэлас» (1:2) в матче 6-го тура АПЛ.

Оценка результата и игры…

Разочаровывающий первый тайм и разочаровывающий финал матча. Снова, в очередной раз, отдам должное «Кристал Пэлас», ведь это не впервые мы им проигрываем: один раз это был матч за Суперкубок, тогда по пенальти, а всего мы играли уже четыре раза, с тех пор как я здесь. Мы выиграли один, они один, еще два раза была ничья, но пенальти они выиграли. Это показывает, насколько трудно их победить – и не только нам, а любой команде лиги. Это было видно и сегодня.

Они полностью заслуживали вести 2–3 гола после первого тайма – создали три-четыре очень хорошие моменты, и нам повезло, что Алиссон выручил. Во втором тайме наша игра была значительно лучше. Мы создавали моменты, что здесь происходит нечасто, даже когда «Пэлас» играет в выездных матчах. Создали достаточно много. Но забили поздно, и времени оставалось мало. А пропустить снова со стандарта – такое же разочарование, как и первый тайм.

О попытках «красных» выиграть при счете 1:1…

У нас было много атакующих игроков на поле в тот момент, но, откровенно говоря, в компенсированное время мало что происходило. К тому же мы пропустили уже в компенсированные минуты к компенсированному времени, и это было справедливо – они сделали замену, поэтому добавили еще полминуты. Точно не знаю, когда именно мы пропустили, но думаю, это было примерно между 96:00 и 96:30. Здесь можем винить только себя за то, как мы оборонялись. Один из наших игроков решил пойти в контратаку, хотя смысла не было – время почти вышло, нужно было только обороняться. Возможно, мы были слишком нацелены на атаку. Не мы все, а один игрок в тот момент, и это привело к решающему голу и поражению.

О двух пропущенных голах со стандартов и тревожит ли это…

Нет. Против «Ньюкасла» мы тоже пропустили два со стандартов – и это были единственные моменты соперника в том матче. Сегодня же было больше: кроме двух стандартов, они создавали моменты из игры, после переходов. То есть проблем было гораздо больше, чем только защита стандартов. Хорошо, что в других моментах нас выручал Алиссон.

У «Пэлас» есть несколько сильных сторон: стандарты – одна из них, контратаки и передачи за спину – вторая и третья. И из всех этих ситуаций они создали много моментов. Мы тоже создали достаточно – что редко бывает в матчах против них, – но если смотреть на первый тайм, они полностью заслужили победу. Во втором тайме мы выглядели лучше. Но если одна команда сегодня и заслуживала выиграть, то это «Пэлас».

О игре Александра Исака и его 84 минутах на поле…

Это было связано с низким темпом матча. Когда соперник играет низким блоком, десять игроков около своей штрафной, вратарь тратит время перед длинным ударом – интенсивности в игре почти нет. В более открытом матче, где обе команды прессингуют высоко и активно строят атаки, нападающему приходится много бегать, и тогда он вряд ли провел бы 84 минуты.

Но сегодня темп был низкий, лишь с эпизодическими контратаками соперника. В таких условиях «девятка» не так активно задействована. Он был близок к голу. Вёл себя честно – остался на ногах, хотя его слегка потянули за футболку, из-за чего он был расбалансирован при ударе. Этого оказалось достаточно, чтобы сбить его с ритма. Но он всё ближе подходил к голу, хотя так и не забил. В целом – неплохая игра.

О выходе Коди Гакпо в начале второго тайма…

В первом тайме мы хотели перегрузить центр с Флорианом Вирцем – поэтому Коди не начал матч в стартовом составе. Но когда ты уступаешь 0:1 и нужен гол, лучше иметь ширину на обоих флангах – поэтому мы выпустили Коди. Потом добавляли ещё атакующих игроков, которые могут забить, шли на риск, потому что уже проигрывали. И мы сравняли счет – возможно, не совсем заслуженно. Но если брать только второй тайм и наши моменты – мы были всё ближе и ближе к голу. Вирц имел очень хороший шанс, Исаак тоже. Именно для этого мы выпустили Коди – потому что то, как мы играли в первом тайме, было совсем не тем, чего я ожидал.