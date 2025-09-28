Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арне СЛОТ: «Один игрок слишком подумал об атаке»
Англия
28 сентября 2025, 05:46 | Обновлено 28 сентября 2025, 05:55
84
0

Арне СЛОТ: «Один игрок слишком подумал об атаке»

«Ливерпуль уступил «Кристал Пелас» в дополнительное арбитром время.

28 сентября 2025, 05:46 | Обновлено 28 сентября 2025, 05:55
84
0
Арне СЛОТ: «Один игрок слишком подумал об атаке»
Ливерпуль

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение команды от «Кристал Пэлас» (1:2) в матче 6-го тура АПЛ.

Оценка результата и игры…

Разочаровывающий первый тайм и разочаровывающий финал матча. Снова, в очередной раз, отдам должное «Кристал Пэлас», ведь это не впервые мы им проигрываем: один раз это был матч за Суперкубок, тогда по пенальти, а всего мы играли уже четыре раза, с тех пор как я здесь. Мы выиграли один, они один, еще два раза была ничья, но пенальти они выиграли. Это показывает, насколько трудно их победить – и не только нам, а любой команде лиги. Это было видно и сегодня.

Они полностью заслуживали вести 2–3 гола после первого тайма – создали три-четыре очень хорошие моменты, и нам повезло, что Алиссон выручил. Во втором тайме наша игра была значительно лучше. Мы создавали моменты, что здесь происходит нечасто, даже когда «Пэлас» играет в выездных матчах. Создали достаточно много. Но забили поздно, и времени оставалось мало. А пропустить снова со стандарта – такое же разочарование, как и первый тайм.

О попытках «красных» выиграть при счете 1:1…

У нас было много атакующих игроков на поле в тот момент, но, откровенно говоря, в компенсированное время мало что происходило. К тому же мы пропустили уже в компенсированные минуты к компенсированному времени, и это было справедливо – они сделали замену, поэтому добавили еще полминуты. Точно не знаю, когда именно мы пропустили, но думаю, это было примерно между 96:00 и 96:30. Здесь можем винить только себя за то, как мы оборонялись. Один из наших игроков решил пойти в контратаку, хотя смысла не было – время почти вышло, нужно было только обороняться. Возможно, мы были слишком нацелены на атаку. Не мы все, а один игрок в тот момент, и это привело к решающему голу и поражению.

О двух пропущенных голах со стандартов и тревожит ли это…

Нет. Против «Ньюкасла» мы тоже пропустили два со стандартов – и это были единственные моменты соперника в том матче. Сегодня же было больше: кроме двух стандартов, они создавали моменты из игры, после переходов. То есть проблем было гораздо больше, чем только защита стандартов. Хорошо, что в других моментах нас выручал Алиссон.

У «Пэлас» есть несколько сильных сторон: стандарты – одна из них, контратаки и передачи за спину – вторая и третья. И из всех этих ситуаций они создали много моментов. Мы тоже создали достаточно – что редко бывает в матчах против них, – но если смотреть на первый тайм, они полностью заслужили победу. Во втором тайме мы выглядели лучше. Но если одна команда сегодня и заслуживала выиграть, то это «Пэлас».

О игре Александра Исака и его 84 минутах на поле…

Это было связано с низким темпом матча. Когда соперник играет низким блоком, десять игроков около своей штрафной, вратарь тратит время перед длинным ударом – интенсивности в игре почти нет. В более открытом матче, где обе команды прессингуют высоко и активно строят атаки, нападающему приходится много бегать, и тогда он вряд ли провел бы 84 минуты.

Но сегодня темп был низкий, лишь с эпизодическими контратаками соперника. В таких условиях «девятка» не так активно задействована. Он был близок к голу. Вёл себя честно – остался на ногах, хотя его слегка потянули за футболку, из-за чего он был расбалансирован при ударе. Этого оказалось достаточно, чтобы сбить его с ритма. Но он всё ближе подходил к голу, хотя так и не забил. В целом – неплохая игра.

О выходе Коди Гакпо в начале второго тайма…

В первом тайме мы хотели перегрузить центр с Флорианом Вирцем – поэтому Коди не начал матч в стартовом составе. Но когда ты уступаешь 0:1 и нужен гол, лучше иметь ширину на обоих флангах – поэтому мы выпустили Коди. Потом добавляли ещё атакующих игроков, которые могут забить, шли на риск, потому что уже проигрывали. И мы сравняли счет – возможно, не совсем заслуженно. Но если брать только второй тайм и наши моменты – мы были всё ближе и ближе к голу. Вирц имел очень хороший шанс, Исаак тоже. Именно для этого мы выпустили Коди – потому что то, как мы играли в первом тайме, было совсем не тем, чего я ожидал.

По теме:
Бывший хавбек Ливерпуля: «Зинченко – очень умный игрок»
Это всегда плохой знак. У Миколенко возникли серьезные проблемы в Эвертоне
Рубен АМОРИМ: «Я всегда уверен, потому что знаю, что делать»
Ливерпуль Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция Арне Слот
Александр Сильченко Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Футбол | 27 сентября 2025, 21:00 10
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ

Повторим финал 2019 года?

Известный эксперт: «Благо, что во втором тайме корейцы нас не наказали»
Футбол | 28 сентября 2025, 04:05 0
Известный эксперт: «Благо, что во втором тайме корейцы нас не наказали»
Известный эксперт: «Благо, что во втором тайме корейцы нас не наказали»

Олег Федорчук считает, что сборная Украины U-20 с большой долей вероятности выйдет из группы

ФОТО. Реакция игроков Динамо на невероятные 3:3 с Карпатами
Футбол | 27.09.2025, 20:55
ФОТО. Реакция игроков Динамо на невероятные 3:3 с Карпатами
ФОТО. Реакция игроков Динамо на невероятные 3:3 с Карпатами
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Футбол | 27.09.2025, 08:42
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Футбол | 27.09.2025, 19:59
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 3
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 2
Бокс
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
26.09.2025, 04:04 4
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
26.09.2025, 05:21 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем