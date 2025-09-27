Коке, Гюлер, Альварес... Чем запомнилось первое мадридское дерби в сезоне?
«Матрацники» разгромили «сливочных» на домашней арене
В матче 7-го тура испанской Ла Лиги «сливочные» на выезде уступили «матрасникам» со счетом 2:5.
Диего Симеоне в этой игре сравнялся с Мигелем Муньосом по количеству сыгранных дерби между «Реалом» и «Атлетико» в роли тренера в Ла Лиге (по 28).
Коке также повторил рекорд мадридского дерби: он сыграл 43-е противостояние во всех турнирах и сравнялся по этому показателю с Серхио Рамосом. Также испанец в возрасте 33 лет и 262 дней стал вторым самым возрастным игроком после Луки Модрича (37 лет и 169 дней), который отметился ассистом в мадридском дерби в чемпионате.
Арда Гюлер отличился уже 6 голевыми действиями в сезоне Ла Лиги:
- Овьедо – ассист
- Майорка – гол
- Реал Сосьедад – гол
- Леванте – ассист
- Атлетико – гол и ассист
Турецкий полузащитник стал лишь третьим игроком Ла Лиги за последние 10 сезонов, который забил и отдал ассист в выездном матче против «Атлетико». Первыми двумя были Александр Исак в 2021 году и Роберт Левандовски в 2024.
Хулиан Альварес забил 5-й и 6-й голы в Ла Лиге сезона 2025/26. Среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов только трое имеют больше: Гарри Кейн (10), Килиан Мбаппе (8) и Эрлинг Холанд (8).
Также аргентинский нападающий стал вторым игроком после Килиана Мбаппе за последние 5 сезонов Ла Лиги, который в одном матче забил голы с пенальти и со штрафного удара.
Diego Simeone has equalled Miguel Muñoz as the manager to take charge of the most Madrid derbies in the history of the competition (28 games). 👔 pic.twitter.com/oGfHPxVDvu— Squawka Dugout (@SquawkaDugout) September 27, 2025
43 - Atlético de Madrid's Koke Resurrección plays his 43rd game against Real Madrid in all competitions (2 goals and 7 assists) and equals Sergio Ramos as the player with the most Madrid derbies in the entire history of this competition. Milestone. pic.twitter.com/pN5mzAGYWZ— OptaJose (@OptaJose) September 27, 2025
33y 262d - Atlético's Koke Resurrección has become the second-oldest player to assist in a LaLiga game between Atlético de Madrid and Real Madrid (33 years and 262 days), surpassed only by Luka Modric in February 2023 (37 years and 169 days). Veteran. pic.twitter.com/NiNXwTUHZt— OptaJose (@OptaJose) September 27, 2025
There are only two players to score a free kick and a penalty in a LaLiga game in the last 5 seasons:— EchoStats (@echo9stats) September 27, 2025
Julián Álvarez vs Real Madrid today
Kylian Mbappé vs Leganés last season pic.twitter.com/SKL827iaHL
