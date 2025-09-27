Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коке, Гюлер, Альварес... Чем запомнилось первое мадридское дерби в сезоне?
Испания
27 сентября 2025, 20:20
Коке, Гюлер, Альварес... Чем запомнилось первое мадридское дерби в сезоне?

«Матрацники» разгромили «сливочных» на домашней арене

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура испанской Ла Лиги «сливочные» на выезде уступили «матрасникам» со счетом 2:5.

Диего Симеоне в этой игре сравнялся с Мигелем Муньосом по количеству сыгранных дерби между «Реалом» и «Атлетико» в роли тренера в Ла Лиге (по 28).

Коке также повторил рекорд мадридского дерби: он сыграл 43-е противостояние во всех турнирах и сравнялся по этому показателю с Серхио Рамосом. Также испанец в возрасте 33 лет и 262 дней стал вторым самым возрастным игроком после Луки Модрича (37 лет и 169 дней), который отметился ассистом в мадридском дерби в чемпионате.

Арда Гюлер отличился уже 6 голевыми действиями в сезоне Ла Лиги:

  • Овьедо – ассист
  • Майорка – гол
  • Реал Сосьедад – гол
  • Леванте – ассист
  • Атлетико – гол и ассист

Турецкий полузащитник стал лишь третьим игроком Ла Лиги за последние 10 сезонов, который забил и отдал ассист в выездном матче против «Атлетико». Первыми двумя были Александр Исак в 2021 году и Роберт Левандовски в 2024.

Хулиан Альварес забил 5-й и 6-й голы в Ла Лиге сезона 2025/26. Среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов только трое имеют больше: Гарри Кейн (10), Килиан Мбаппе (8) и Эрлинг Холанд (8).

Также аргентинский нападающий стал вторым игроком после Килиана Мбаппе за последние 5 сезонов Ла Лиги, который в одном матче забил голы с пенальти и со штрафного удара.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
