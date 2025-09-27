ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ в один день уволил и назначил тренера

Клуб АПЛ Вест Хэм объявил о назначении нового тренера. Контракт на три года получил португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, который только 18 дней назад был уволен из Ноттингем Форест.

При этом Вест Хэм буквально в субботу днем уволил тренера Грэма Поттера. Клуб за несколько часов успел уволить и назначить наставника.

Лондонская команда неудачно начала сезон АПЛ, занимая 19-е место с тремя набранными очками.