Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ в один день уволил и назначил тренера
Англия
27 сентября 2025, 17:30 | Обновлено 27 сентября 2025, 17:39
Нуну Эшпириту Санту возглавил Вест Хєм

ФК Вест Хэм

Клуб АПЛ Вест Хэм объявил о назначении нового тренера. Контракт на три года получил португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, который только 18 дней назад был уволен из Ноттингем Форест.

При этом Вест Хэм буквально в субботу днем уволил тренера Грэма Поттера. Клуб за несколько часов успел уволить и назначить наставника.

Лондонская команда неудачно начала сезон АПЛ, занимая 19-е место с тремя набранными очками.

