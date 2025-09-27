Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-16 уступила Колосу U-19 в результативном спарринге с 5 голами
Молодежные турниры
27 сентября 2025, 13:05 | Обновлено 27 сентября 2025, 13:15
61
0

Украина U-16 уступила Колосу U-19 в результативном спарринге с 5 голами

27 сентября в Киеве на стадионе Банникова состоялся товарищеский матч

27 сентября 2025, 13:05 | Обновлено 27 сентября 2025, 13:15
61
0
Украина U-16 уступила Колосу U-19 в результативном спарринге с 5 голами
УАФ

27 сентября в 11:00 в Киеве на УТК им. В. Банникова состоялся товарищеский матч.

Сборная Украины U-16 уступила команде Колос Ковалевка U-19 со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины активно начала матч против значительно более старших соперников, создав несколько опасных моментов. Но уже первая контратака команды из Ковалевки на 13-й минуте завершилась голом (1:0). Перед перерывом, на 43-й минуте, юные украинцы пропустили во второй раз после ошибки голкипера Данила Сычева, который рискнул обыграть соперника возле собственных ворот (2:0). Однако уже через минуту подопечные Владимира Самборского сократили отставание. Стефан Тимчук проявил индивидуальное мастерство, а рикошет помог мячу оказаться в сетке (1:2).

Во втором тайме тренерский штаб украинской сборной почти полностью обновил состав. На 62-й минуте сборная снова пропустила (1:3). Но уже через 5 минут Данило Долгий точным ударом головой вернул интригу (2:3). В конце встречи, на 86-й минуте, Артем Федушко имел отличную возможность сравнять счет, но пробил рядом со штангой. В итоге – поражение украинской сборной со счетом 2:3.

Юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2010 г. р.) провела в Киеве учебно-тренировочные сборы (22–27 сентября).

Команда Владимира Самборского провела два товарищеских матча во время сборов. Ранее, 23 сентября, сине-желтые обыграли Металлист 1925 U-17 со счетом 3:0,

Товарищеский матч

27 сентября. Киев, НТК им. В. Банникова

11:00. Украина U-16 – Колос Ковалевка U-19 – 2:3

Голы: Стефан Тимчук, 44, Даниил Довгий, 66 – Владимир Ковальчук, 13, 61, Марк Ситовский, 43

Украина U-16 (1-й тайм): Сычев, Мисюра, Кислянка (к), Калараш, Бирладяну, Дзюринец, Доник, Сердюковский, Гордеев (Пономарев, 31), Тимчук, Гребельник

Украина U-16 (2-й тайм): Торхов, Дзюбенко, Богатыр, Пушкалов, Островский, Довгий, Пономарев (Кравчук, 62), Федушко, Бойко, Кибукевич, Мартынюк

Видеоозапись матча

Инфографика

По теме:
Украина U-16 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван состав сборной Украины U-16 на матч против Колоса U-19
Назначены бригады арбитров. Кто обслужит матчи Шахтера и Динамо в 7-м туре
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Владимир Самборский сборная Украины по футболу U-16 Колос Ковалевка Колос Ковалевка U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 26 сентября 2025, 19:55 2
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»

Экс-игрок сборной Украины согласен с тем, что не реализовал себя

«Ничего особенного». Легендарный Моуриньо не оценил рекорд украинца
Футбол | 27 сентября 2025, 12:56 0
«Ничего особенного». Легендарный Моуриньо не оценил рекорд украинца
«Ничего особенного». Легендарный Моуриньо не оценил рекорд украинца

Главный тренер «Бенфики» прокомментировал игру Анатолия Трубина

Антиутопия по-арабски. Саудовский клуб платит фанам за посещение матчей
Футбол | 27.09.2025, 09:05
Антиутопия по-арабски. Саудовский клуб платит фанам за посещение матчей
Антиутопия по-арабски. Саудовский клуб платит фанам за посещение матчей
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27.09.2025, 07:00
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Футбол | 26.09.2025, 20:27
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 10
Бокс
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 5
Футбол
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
26.09.2025, 05:21 4
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем