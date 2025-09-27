Украина U-16 уступила Колосу U-19 в результативном спарринге с 5 голами

27 сентября в 11:00 в Киеве на УТК им. В. Банникова состоялся товарищеский матч.

Сборная Украины U-16 уступила команде Колос Ковалевка U-19 со счетом 2:3.

Сборная Украины активно начала матч против значительно более старших соперников, создав несколько опасных моментов. Но уже первая контратака команды из Ковалевки на 13-й минуте завершилась голом (1:0). Перед перерывом, на 43-й минуте, юные украинцы пропустили во второй раз после ошибки голкипера Данила Сычева, который рискнул обыграть соперника возле собственных ворот (2:0). Однако уже через минуту подопечные Владимира Самборского сократили отставание. Стефан Тимчук проявил индивидуальное мастерство, а рикошет помог мячу оказаться в сетке (1:2).

Во втором тайме тренерский штаб украинской сборной почти полностью обновил состав. На 62-й минуте сборная снова пропустила (1:3). Но уже через 5 минут Данило Долгий точным ударом головой вернул интригу (2:3). В конце встречи, на 86-й минуте, Артем Федушко имел отличную возможность сравнять счет, но пробил рядом со штангой. В итоге – поражение украинской сборной со счетом 2:3.

Юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2010 г. р.) провела в Киеве учебно-тренировочные сборы (22–27 сентября).

Команда Владимира Самборского провела два товарищеских матча во время сборов. Ранее, 23 сентября, сине-желтые обыграли Металлист 1925 U-17 со счетом 3:0,

Товарищеский матч

27 сентября. Киев, НТК им. В. Банникова

11:00. Украина U-16 – Колос Ковалевка U-19 – 2:3

Голы: Стефан Тимчук, 44, Даниил Довгий, 66 – Владимир Ковальчук, 13, 61, Марк Ситовский, 43

Украина U-16 (1-й тайм): Сычев, Мисюра, Кислянка (к), Калараш, Бирладяну, Дзюринец, Доник, Сердюковский, Гордеев (Пономарев, 31), Тимчук, Гребельник

Украина U-16 (2-й тайм): Торхов, Дзюбенко, Богатыр, Пушкалов, Островский, Довгий, Пономарев (Кравчук, 62), Федушко, Бойко, Кибукевич, Мартынюк

