Источник: Динамо создало для Бленуце особые условия

Руководство киевского «Динамо» полностью поддерживает румынского нападающего Владислава Бленуце, который попал в скандал с репостами речей российских пропагандистов, и, несмотря на слухи, не планирует продавать игрока. Об этом сообщает издание Fanatik.

Также, по информации источника, столичный клуб создал для футболиста особые условия, предоставив ему для проживания целый дом, а не обычную квартиру, как это было предусмотрено по контракту.

На данный момент на счету Владислава Бленуце 3 официальных матча за киевскую команду, но голевыми действиями за киевскую команду пока так и не отличился.