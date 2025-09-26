Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 23:54
6

Источник: Динамо создало для Бленуце особые условия

Клуб предоставил игроку дом вместо квартиры, предусмотренной по контракту

6 Comments
Источник: Динамо создало для Бленуце особые условия
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Руководство киевского «Динамо» полностью поддерживает румынского нападающего Владислава Бленуце, который попал в скандал с репостами речей российских пропагандистов, и, несмотря на слухи, не планирует продавать игрока. Об этом сообщает издание Fanatik.

Также, по информации источника, столичный клуб создал для футболиста особые условия, предоставив ему для проживания целый дом, а не обычную квартиру, как это было предусмотрено по контракту.

На данный момент на счету Владислава Бленуце 3 официальных матча за киевскую команду, но голевыми действиями за киевскую команду пока так и не отличился.

Владислав Бленуце Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Fanatik.ro
sahka1981
А чому забули написати про причину?
"Також портал зазначив, що у січні 2026 року Бленуце стане батьком. Також до Києва перебереться теща гравця, у зв'язку з чим керівництво "Динамо" надасть гравцеві просторіші апартаменты, оскільки нинішня квартира гравця не така містка."
