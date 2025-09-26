Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Командные результаты на первом месте»
Украина. Первая лига
26 сентября 2025, 13:26 |
Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Командные результаты на первом месте»

Полузащитник «Буковины» поделился ожиданиями от матча с ФК «Феникс-Мариуполь»

ФК Буковина. Виталий Дахновский

В матче восьмого тура Первой лиги «Буковина» на выезде сыграет с клубом «Феникс-Мариуполь». Поединок пройдет в понедельник, 29 сентября. Вингер «Буковины» Виталий Дахновский рассказал о подготовке к матчу.

– Виталий, следующий матч «Буковина» проведет на родной для тебя Львовщине против футбольного клуба «Феникс-Мариуполь». С какими мыслями и настроем подходишь к этому матчу?

– Во Львовской области мне всегда приятно играть, ведь я оттуда родом, и на матчи приходят родители, друзья. Настраиваемся на этот поединок, как и на остальные, ведь за любую игру дают три очка. Едем во Львов только за победой. Пока это наша основная задача. А лично моя задача – отдаваться в каждой игре по полной.

– Ты вспомнил о друзьях. Они есть и в составе Феникса-Мариуполя – среди игроков, в тренерском штабе и даже в руководстве. О ком идет речь?

– Буду очень рад увидеть Богдана Когута, работающего в клубе спортивным директором. Также хорошо знаком с главным тренером Максимом Фещуком. Дружу с Вадимом Янчуком уже длительное время – мы знакомы еще по детско-юношескому футболу. В составе Феникса-Мариуполя также много знакомых – Петько, Балан, Гагун, Белый. В общем, знаю немало людей в этой команде.

– Что скажешь о «Фениксе-Мариуполе» как команде? В какой футбол они играют?

– Там выступает много опытных футболистов, делающих ставку на силовой, физический футбол. Их игра больше построена именно на этом компоненте.

– На летнем сборе «Буковина» играла с этой командой в Черновцах и уступила 1:3. Ты не играл в этом матче, но был на трибунах. Какие впечатления тогда остались?

– Да, я наблюдал за этим спаррингом с трибун. «Феникс-Мариуполь» меня тогда, честно говоря, удивил своей игрой. Но сборы – это совсем другое. Там нет давления, игроки действуют более раскрепощенно. К тому же мы работали тогда под большими нагрузками. Чемпионат – это совсем другой уровень и совсем другие требования.

– Пока «Буковина» набрала хороший ход, команда идет от победы к победе. Приятно ли работать в такой атмосфере?

– Всегда приятно работать, когда есть позитив. Но мы не расслабляемся, потому что знаем, к чему стремимся. Настраиваемся на любую игру максимально серьезно. В Первой лиге и Кубке Украины каждый соперник выходит против нас, как на последний бой – и это на футбольном поле действительно ощущается.

– В предыдущем туре ты отличился голом в ворота «Левого Берега». В общей сложности от старта сезона ты уже записал в свой актив три забитых мяча в девяти поединках. Насколько доволен личным результатом?

– Считаю, что могло быть лучше. Но я не ориентируюсь на личную статистику. Для меня важны командные результаты. Если мне скажут, что я забью ноль голов, но мы станем чемпионами – я буду только рад. Командные результаты на первом месте, а личные характеристики отходят на второй план.

– Над чем работает команда в течение этой тренировочной недели?

– Работаем над тем, чтобы эффективно раскрывать оборону соперников. Многие команды играют против нас закрыто, поэтому мы акцентируем внимание на быстром переходе из обороны в атаку, на организации игры впереди. Мы не подстраиваемся под соперников – работаем над собственной игрой.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виталий Дахновский Буковина Черновцы Феникс-Мариуполь
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
