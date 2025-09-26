Экс-звезда УПЛ: «В своих интервью Маркевич часто меня критиковал»
Роман Безус рассказал о рабочих отношениях с Мироном Маркевичем
Украинский полузащитник Роман Безус рассказал о рабочих отношениях с Мироном Маркевичем в расположении днепропетровского Днепра.
– Как тебе работалось с Мироном Маркевичем?
– В своих интервью он часто меня критиковал. Хотя во время процесса у нас были нормальные рабочие отношения. Да, тренер давал мне замечания, советы, но я никогда не попадал к Мирону Богдановичу в опалу (улыбается).
Роман Безус выступал в составе Днепропетровского Днепра в сезоне 2015/2016. Под руководством Мирона Маркевича «днепряне» вышли в полуфинал Лиги Европы, где уступили испанскую Севилью (2:3).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Довбик привлекает внимание «Вест Хэма»
Вингер киевского клуба прокомментировал переход Владислава Ваната в чемпионат Испании