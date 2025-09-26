Экс-звезда УПЛ: «В своих интервью Маркевич часто меня критиковал»

Украинский полузащитник Роман Безус рассказал о рабочих отношениях с Мироном Маркевичем в расположении днепропетровского Днепра.

– Как тебе работалось с Мироном Маркевичем?

– В своих интервью он часто меня критиковал. Хотя во время процесса у нас были нормальные рабочие отношения. Да, тренер давал мне замечания, советы, но я никогда не попадал к Мирону Богдановичу в опалу (улыбается).

Роман Безус выступал в составе Днепропетровского Днепра в сезоне 2015/2016. Под руководством Мирона Маркевича «днепряне» вышли в полуфинал Лиги Европы, где уступили испанскую Севилью (2:3).