Справедливый пенальти? Риццоли объяснил эпизод в матче Динамо – Александрия

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли поделился мнением о некоторых эпизодах, которые случились в матче шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Александрией» (2:2).

Момент с назначением пенальти за фол против Пихаленка: «Защитник «Александрии» под номером 50 явно задел ногу соперника, пытаясь сыграть в мяч, и ударил по правой ноге игрока «Динамо».

На видео четко видно, как защитник бьет по белой бутсе соперника. Это очевидный пенальти. По указанным причинам видео ассистент арбитра провел молчаливую проверку».

О моменте с предупреждение для Волошина за симуляцию в штрафной «Александрии»: «Нападающий «Динамо» с номером 9 во время борьбы с защитником «горожан» симулировал фол. Динамика ситуации очень четкая.

Защитник гостей не нарушал правил и даже избегал борьбы за мяч, тогда как нападающий «бело-синих» пытался вытянуть правую ногу, которая, однако, не касалась соперника. Позиция арбитра была идеальной и позволила ему четко видеть всю динамику. Поэтому он справедливо остановил игру и предупредил игрока «Динамо» из-за симуляции».