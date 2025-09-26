Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Справедливый пенальти? Риццоли объяснил эпизод в матче Динамо – Александрия
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 02:59 |
55
0

Справедливый пенальти? Риццоли объяснил эпизод в матче Динамо – Александрия

Эксперт по арбитражу Никола Риццоли объяснил пенальти Пихаленка и симуляцию Волошина

26 сентября 2025, 02:59 |
55
0
Справедливый пенальти? Риццоли объяснил эпизод в матче Динамо – Александрия
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли поделился мнением о некоторых эпизодах, которые случились в матче шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Александрией» (2:2).

Момент с назначением пенальти за фол против Пихаленка: «Защитник «Александрии» под номером 50 явно задел ногу соперника, пытаясь сыграть в мяч, и ударил по правой ноге игрока «Динамо».

На видео четко видно, как защитник бьет по белой бутсе соперника. Это очевидный пенальти. По указанным причинам видео ассистент арбитра провел молчаливую проверку».

О моменте с предупреждение для Волошина за симуляцию в штрафной «Александрии»: «Нападающий «Динамо» с номером 9 во время борьбы с защитником «горожан» симулировал фол. Динамика ситуации очень четкая.

Защитник гостей не нарушал правил и даже избегал борьбы за мяч, тогда как нападающий «бело-синих» пытался вытянуть правую ногу, которая, однако, не касалась соперника. Позиция арбитра была идеальной и позволила ему четко видеть всю динамику. Поэтому он справедливо остановил игру и предупредил игрока «Динамо» из-за симуляции».

По теме:
Экс-игрок Динамо: «В киевском клубе иногда оскорбляли легионеров»
Защитник Динамо прокомментировал потенциальное завершение карьеры
Усиление вратарской линии. Динамо подписало юного голкипера Шахтера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Динамо - Александрия Александр Пихаленок Назар Волошин (Динамо) Никола Риццоли
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 25 сентября 2025, 06:05 9
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала

В игре осталось всего 5 клубов Украинской Премьер-лиги

The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Футбол | 25 сентября 2025, 15:14 55
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе

Клуб Маккаби Тель-Авив может потерять место в основном раунде Лиги Европы

Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Бокс | 25.09.2025, 18:19
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Овьедо – Барселона – 1:3. Курьезный ляп вратаря. Видео голов и обзор
Футбол | 26.09.2025, 01:39
Овьедо – Барселона – 1:3. Курьезный ляп вратаря. Видео голов и обзор
Овьедо – Барселона – 1:3. Курьезный ляп вратаря. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 25.09.2025, 19:37
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 6
Бокс
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 2
Футбол
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
24.09.2025, 07:36 195
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем