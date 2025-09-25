Лидер-легионер клуба УПЛ отказался продлевать свой контракт

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 23:37 | Обновлено 26 сентября 2025, 00:18
Петар Мичин может покинуть «Зарю»

ФК Заря. Петар Мичин

Сербский полузащитник луганской «Зари» Петар Мичин отказывается продлевать контракт со своим нынешним клубом, сообщает Михаил Спиваковский.

По информации известного интернет-ресурса Transfermarkt, действующее соглашение 26-летнего футболиста с луганчанами рассчитано до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Петар Мичин провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Его стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

Ранее Петар Мичин объяснил, почему в прошлом сезоне «Заре» не удалось побороться за еврокубковую зону.

Дмитрий Вус
