Лидер-легионер клуба УПЛ отказался продлевать свой контракт
Петар Мичин может покинуть «Зарю»
Сербский полузащитник луганской «Зари» Петар Мичин отказывается продлевать контракт со своим нынешним клубом, сообщает Михаил Спиваковский.
По информации известного интернет-ресурса Transfermarkt, действующее соглашение 26-летнего футболиста с луганчанами рассчитано до завершения нынешней кампании.
В сезоне 2025/26 Петар Мичин провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Его стоимость оценивается в 800 тысяч евро.
Ранее Петар Мичин объяснил, почему в прошлом сезоне «Заре» не удалось побороться за еврокубковую зону.
