Лидер-легионер клуба УПЛ отказался продлевать свой контракт

Сербский полузащитник луганской «Зари» Петар Мичин отказывается продлевать контракт со своим нынешним клубом, сообщает Михаил Спиваковский.

По информации известного интернет-ресурса Transfermarkt, действующее соглашение 26-летнего футболиста с луганчанами рассчитано до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Петар Мичин провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Его стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

Ранее Петар Мичин объяснил, почему в прошлом сезоне «Заре» не удалось побороться за еврокубковую зону.