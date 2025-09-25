Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Президент клуба-сенсации Кубка Украины: «Разрешил себе рюмку после игры»
Президент клуба-сенсации Кубка Украины: «Разрешил себе рюмку после игры»

Президент «Агротеха» Сергей Саусь доволен выступлением своей команды в Кубке Украины

Президент клуба-сенсации Кубка Украины: «Разрешил себе рюмку после игры»
ФК Агротех. Сергей Саусь

Президент любительского «Агротеха» Сергей Саусь прокомментировал сенсационную победу своего клуба над именитым одесским Черноморцем в 1/16 финала Кубка Украины (1:1, 5:3 по пенальти).

– После игры позволили себе пропустить рюмку за победу? Как вообще праздновали победу?

– Да, позволил себе и рюмку пропустить.Хотя это редко такое со мной бывает. К нам вчера в Тышковку приехало много гостей. Это было невероятное счастье видеть, сколько зрителей на трибунах – аншлаг.

Вчера в Тышковке были гуляния как на храмовый праздник, не до того ли, потому что война за окном?

– Каждый болельщик Агротеха, уверен, где-то тихонько, в тесной компании, победу отметил. Лично мне было очень много звонков с поздравлениями, звали посидеть отметить. Победу отметили, но без какого-либо пафоса, – сказал Саусь.

На нашем сайте доступен обзор матча «Агротех» – Черноморец, в котором любительский клуб шокировал «моряков»

Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
