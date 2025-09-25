Спиваковский извинился перед клубом УПЛ после материала Sport.ua

Несколько дней назад украинский журналист Михаил Спиваковский шокировал информацией о потолке зарплат в одном из клубов Украинской Премьер-лиги, заявив, что некоторые игроки черкасского ЛНЗ получают 40 тысяч в месяц в валюте.

Редактор Sport.ua обратился к генеральному директору «фиолетовых» Василию Каюку с просьбой прояснить ситуацию. Василий довольно жестко ответил Михаилу, заявив, что такие заявления не соответствуют действительности.

Уже через несколько дней Спиваковский заявил, что видел эксклюзивный материал Sport.ua и извинился перед руководством «фиолетовых» за ложный инсайд.

«Василий Каюк – главный директор. Директор всего… Вы примерно знаете, как я отношусь к информации. Если у меня есть источники, которые не максимально приближены к клубу – я стараюсь, чтобы их было хотя бы два. Действительно, это были источники, не максимально приближенные к ЛНЗ. Мне это сказали.

Я объясню, речь идет об одном игроке, как я слышал. Я попытался уточнить эту информацию у источников, приближенных к ЛНЗ. Мне сказали, что потолок зарплат - ровно в два раза меньше, чем я озвучил. Это потолок для определенной прослойки игроков.

Опять же каждый дедушка должен отвечать за своих бабушек. Если эта информация правдива (слова Каюка – ред) я извиняюсь и извиняюсь публично, потому что я сказал это публично. Я понимаю, что это болезненный инсайд и дезинформация для клуба», – сказал Спиваковский.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает шестую строчку после 6 сыгранных матчей Украинской Премьер-лиги. Подопечные Виталия Пономарева набрали 10 зачетных пунктов на старте чемпионата.