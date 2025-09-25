Соперник Динамо в ЛК потерял защитника на семь месяцев. Он сыграл 26 минут

Защитник итальянской «Фиорентины» Тарик Лэмпти пропустит, как минимум, семь месяцев из-за тяжелой травмы. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

24-летний футболист порвал переднюю крестообразную связку левого колена во время матча четвертого тура итальянской Серии А против «Комо» (1:2). Тарик вышел в стартовом составе, однако на 22-й минуте был вынужден отправиться на скамейку запасных.

После углубленного медицинского обследования врачи подтвердили опасения «Фиорентины», которая надолго потеряла важного игрока. Лэмпти перебрался в итальянский чемпионат из английского «Брайтона» во время летнего трансферного окна за шесть миллионов евро.

В новом клубе защитник провел всего два матча, в которых успел сыграть суммарно 26 минут. Тренерский штаб «Фиорентины» планировал использовать Лэмпти в старте в схеме с тремя центральными защитниками, однако теперь придется искать другие варианты.

«Фиалки» являются соперником киевского «Динамо» в Лиге конференций. Подопечные Александра Шовковского сыграют против соперника из Италии 11 декабря на выезде.