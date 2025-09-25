Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трабзонспор намерен продать украинца, которого считает лидером команды
Турция
25 сентября 2025, 11:07 | Обновлено 25 сентября 2025, 11:17
1671
0

Трабзонспор намерен продать украинца, которого считает лидером команды

Турецкий клуб считает Арсения Батагова главным активом, который сможет принести солидные деньги

25 сентября 2025, 11:07 | Обновлено 25 сентября 2025, 11:17
1671
0
Трабзонспор намерен продать украинца, которого считает лидером команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник турецкого «Трабзоснпора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов может покинуть клуб после окончания сезона 2025/26. Об этом сообщил портал 61SAAT.

Тренерский штаб «бордово-синих» во главе с наставником Фатихом Текке впечатлены прогрессом 23-летнего футболиста и считают, что он сможет еще сильнее улучшить свою игру в нынешнем сезоне.

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган считает Батагова лидером и одним из главных активов команды, которого можно продать во время летнего трансферного окна и заработать солидные деньги.

«Тренерский штаб турецкого клуба применяет специальную программу по повышению физической выносливости Батагова и улучшению его игровой формы. Кроме того, игра в защите рядом с таким опытным игроком, как Стефан Савич, непосредственно способствует развитию молодого футболиста из Украины.

С каждым днем ​​растущая эффективность 23-летнего футболиста рассматривается как важная инвестиция для клуба и возможность заработать на его трансфере после завершения текущей кампании», – сообщили в Турции.

В нынешнем сезоне Батагов провел шесть матчей в Суперлиге. Его контракт истекает в июне 2028 года, трансферная стоимость украинского защитника составляет 4,5 млн евро.

По теме:
Казнить нельзя помиловать. Динамо знает, что будет делать с Бленуце
Украинский легионер отказался возвращаться в УПЛ: «Было много предложений»
Опытный футболист Динамо может покинуть УПЛ и перейти в турецкий клуб
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов Фатих Текке Эртугрул Доган трансферы
Николай Титюк Источник: 61saat.com
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Континентальный кубок. Кременчуг узнал расписание матчей
Хоккей | 25 сентября 2025, 07:25 2
Континентальный кубок. Кременчуг узнал расписание матчей
Континентальный кубок. Кременчуг узнал расписание матчей

Украинская команда трижды сыграет на групповом этапе

«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25 сентября 2025, 07:08 7
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника

Александр серьезно настроен на бой с Полом

Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Футбол | 25.09.2025, 01:58
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Черноморцу предложили подписать экс-игроков Динамо. Известен ответ клуба
Футбол | 24.09.2025, 14:09
Черноморцу предложили подписать экс-игроков Динамо. Известен ответ клуба
Черноморцу предложили подписать экс-игроков Динамо. Известен ответ клуба
Два легионера отказались возвращаться в клуб Украинской Премьер-лиги
Футбол | 25.09.2025, 10:24
Два легионера отказались возвращаться в клуб Украинской Премьер-лиги
Два легионера отказались возвращаться в клуб Украинской Премьер-лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 1
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 32
Футбол
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
24.09.2025, 12:05
Волейбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 14
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем