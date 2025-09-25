Трабзонспор намерен продать украинца, которого считает лидером команды

Защитник турецкого «Трабзоснпора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов может покинуть клуб после окончания сезона 2025/26. Об этом сообщил портал 61SAAT.

Тренерский штаб «бордово-синих» во главе с наставником Фатихом Текке впечатлены прогрессом 23-летнего футболиста и считают, что он сможет еще сильнее улучшить свою игру в нынешнем сезоне.

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган считает Батагова лидером и одним из главных активов команды, которого можно продать во время летнего трансферного окна и заработать солидные деньги.

«Тренерский штаб турецкого клуба применяет специальную программу по повышению физической выносливости Батагова и улучшению его игровой формы. Кроме того, игра в защите рядом с таким опытным игроком, как Стефан Савич, непосредственно способствует развитию молодого футболиста из Украины.

С каждым днем ​​растущая эффективность 23-летнего футболиста рассматривается как важная инвестиция для клуба и возможность заработать на его трансфере после завершения текущей кампании», – сообщили в Турции.

В нынешнем сезоне Батагов провел шесть матчей в Суперлиге. Его контракт истекает в июне 2028 года, трансферная стоимость украинского защитника составляет 4,5 млн евро.