Стадион Олимпико в Риме является крупнейшим стадионом Лиги Европы 2025/26

Первый матч на этой арене состоится во втором туре соревнования

Getty Images/Global Images Ukraine

«Стадио Олимпико» в Риме является крупнейшим стадионом команд Лиги Европы 2025/26. Он способен вместить более 73 тысяч зрителей.

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал десятку стадионов Лиги Европы с наибольшей вместимостью.

Топ-10 стадионов Лиги Европы сезона 2025/26 с наибольшей вместимостью

  • 73 261 – Олимпико (Рома)
  • 70 000 – Ла Картуха (Бетис)
  • 60 832 – Селтик Парк (Селтик)
  • 60 449 – МХП Арена (Штутгарт)
  • 55 600 – Национальный (ФКСБ)
  • 55 538 – Райко Митич (Црвена Звезда)
  • 51 177 – Де Куйп (Фейеноорд)
  • 50 987 – Айброкс (Рейнджерс)
  • 50 509 – Шюкрю Сараджоглу (Фенербахче)
  • 50 399 – Драгау (Порту)

Первый матч на крупнейшем стадионе турнира, «Олимпико», состоится во втором туре («Рома» – «Лилль»).

