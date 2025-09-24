Стадион Олимпико в Риме является крупнейшим стадионом Лиги Европы 2025/26

«Стадио Олимпико» в Риме является крупнейшим стадионом команд Лиги Европы 2025/26. Он способен вместить более 73 тысяч зрителей.

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал десятку стадионов Лиги Европы с наибольшей вместимостью.

Топ-10 стадионов Лиги Европы сезона 2025/26 с наибольшей вместимостью

73 261 – Олимпико (Рома)

70 000 – Ла Картуха (Бетис)

60 832 – Селтик Парк (Селтик)

60 449 – МХП Арена (Штутгарт)

55 600 – Национальный (ФКСБ)

55 538 – Райко Митич (Црвена Звезда)

51 177 – Де Куйп (Фейеноорд)

50 987 – Айброкс (Рейнджерс)

50 509 – Шюкрю Сараджоглу (Фенербахче)

50 399 – Драгау (Порту)

Первый матч на крупнейшем стадионе турнира, «Олимпико», состоится во втором туре («Рома» – «Лилль»).