Стадион Олимпико в Риме является крупнейшим стадионом Лиги Европы 2025/26
Первый матч на этой арене состоится во втором туре соревнования
«Стадио Олимпико» в Риме является крупнейшим стадионом команд Лиги Европы 2025/26. Он способен вместить более 73 тысяч зрителей.
Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал десятку стадионов Лиги Европы с наибольшей вместимостью.
Топ-10 стадионов Лиги Европы сезона 2025/26 с наибольшей вместимостью
- 73 261 – Олимпико (Рома)
- 70 000 – Ла Картуха (Бетис)
- 60 832 – Селтик Парк (Селтик)
- 60 449 – МХП Арена (Штутгарт)
- 55 600 – Национальный (ФКСБ)
- 55 538 – Райко Митич (Црвена Звезда)
- 51 177 – Де Куйп (Фейеноорд)
- 50 987 – Айброкс (Рейнджерс)
- 50 509 – Шюкрю Сараджоглу (Фенербахче)
- 50 399 – Драгау (Порту)
Первый матч на крупнейшем стадионе турнира, «Олимпико», состоится во втором туре («Рома» – «Лилль»).
🏟️ El Estadio La Cartuja del Real Betis es el segundo con mayor aforo de la Europa League. El recinto acoge hoy el duelo entre el conjunto andaluz y el Nottingham Forest.— Transfermarkt.es (@TMes_news) September 24, 2025
✴️ https://t.co/DD14q7aUaq#RealBetis #RealBetisNFFC #EuropaLeague pic.twitter.com/nUyYai38i8
