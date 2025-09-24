Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Пекине
25 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В первом раунде украинка сыграет против Айлы Томлянович (Австралия, WTA 94). Поединок состоится первым запуском на корте №3. Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в 1/32 финала поборется с пятой сеяной Джессикой Пегулой из США.
