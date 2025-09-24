Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Пекине

Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

25 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В первом раунде украинка сыграет против Айлы Томлянович (Австралия, WTA 94). Поединок состоится первым запуском на корте №3. Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/32 финала поборется с пятой сеяной Джессикой Пегулой из США.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз на матч WTA 1000 в Пекине
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 25 сентября
Людмила Киченок получила первых соперниц на супертурнире WTA 1000 в Пекине
Юлия Стародубцева Айла Томлянович смотреть онлайн WTA Пекин
