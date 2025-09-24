Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 сентября 2025, 21:07
ФОТО. «Без нее я был бы мертв»: легенда футбола ошарашил заявлением

Уэйн Руни благодарен своей жене

ФОТО. «Без нее я был бы мертв»: легенда футбола ошарашил заявлением
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн и Колин Руни

Уэйн Руни признался, что жена Колин спасла ему жизнь – он «сильно боролся» с алкоголем в период игровой карьеры.

Несмотря на блестящую карьеру (топ-бомбардир «Манчестер Юнайтед» и сборной, победа в ЛЧ-2008, пять титулов АПЛ), Руни рассказал, что «зашёл слишком далеко» с выпивкой и не видел, к кому обратиться. Он вспоминал, как приходил на тренировки после «двух дней подряд» пьянки, закапывал глаза каплями и жевал жвачку, чтобы выдержать сессии.

Были и скандалы: в 2011-м Фергюсон отстранил его за нарушение комендантского часа и ночевку в баре; в 2016-м он принес извинения сборной после неуместных фото с командного отеля.

Когда Фердинанд спросил, кто помог выбраться, Руни поблагодарил Колин. Они вместе с детства, поженились в 2008-м, у них дети. По словам Руни, она рано увидела проблему, «не просто контролировала, а помогла ему держать это под контролем». Он уверен: без нее был бы мертв. Колин помогала ему оставаться на правильном пути более 20 лет, несмотря на ошибки в прошлом.

