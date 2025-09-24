Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Матч чемпионата Украины перенесли из-за свадьбы футболиста
24 сентября 2025, 18:44
Матч чемпионата Украины перенесли из-за свадьбы футболиста

Колос Полонное не сыграет матч аматорского чемпионата

Матч чемпионата Украины перенесли из-за свадьбы футболиста
ФК Колос Полонное

В среду, 24 сентября, в Хмельницком прошел поединок 1/16 финала Кубка Украины, где Колос из Полонного принимал харьковский Металлист 1925. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу харьковчан.

Интересный момент случился на 76-й минуте, когда на поле вышел Ростислав Морозов. Комментатор игры сообщил, что уже в воскресенье, 28 сентября, этот футболист будет праздновать свадьбу.

Интересно, что событие столь важно для команды, что ради нее даже пришлось перенести матч любительского чемпионата Украины. Новая дата уже определена

Матч в Тростянке Волынской области, которая должна была состояться в ближайшие дни, сместили на 12 октября, ведь вся команда должна присутствовать на свадьбе своего одноклубника.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
