Намек на чемпионство? Реал в 6-й раз в истории выиграл стартовые матчи лиги
Команда Хаби Алосно начала чемпионат серией из шести побед подряд
Мадридский «Реал» в шестой раз в истории начал сезон Ла Лиги с шести побед подряд.
23 сентября состоялась игра 6-го тура чемпионата Испании между командами «Леванте» и «Реал». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.
До этого «сливочные» выигрывали все шесть стартовых туров соревнования в сезонах: 1958/59, 1961/62, 1968/69, 1987/88 и 2022/23. Интересно, что в трех из этих пяти случаев испанский гранд завоевывал чемпионство (1961/62, 1968/69, 1987/88).
Реал в текущей кампании Ла Лиги
- Осасуна (1:0) – победа
- Реал Овьедо (3:0) – победа
- Мальорка (2:1) – победа
- Реал Сосьедад (2:1) – победа
- Эспаньол (2:0) – победа
- Леванте (4:1) – победа
Сейчас «Реал» (18 очков) возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, тогда как «Леванте» (4 очка) расположился на 16-м месте.
