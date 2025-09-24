Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Намек на чемпионство? Реал в 6-й раз в истории выиграл стартовые матчи лиги
Испания
24 сентября 2025, 18:23 |
142
0

Намек на чемпионство? Реал в 6-й раз в истории выиграл стартовые матчи лиги

Команда Хаби Алосно начала чемпионат серией из шести побед подряд

24 сентября 2025, 18:23 |
142
0
Намек на чемпионство? Реал в 6-й раз в истории выиграл стартовые матчи лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» в шестой раз в истории начал сезон Ла Лиги с шести побед подряд.

23 сентября состоялась игра 6-го тура чемпионата Испании между командами «Леванте» и «Реал». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

До этого «сливочные» выигрывали все шесть стартовых туров соревнования в сезонах: 1958/59, 1961/62, 1968/69, 1987/88 и 2022/23. Интересно, что в трех из этих пяти случаев испанский гранд завоевывал чемпионство (1961/62, 1968/69, 1987/88).

Реал в текущей кампании Ла Лиги

  • Осасуна (1:0) – победа
  • Реал Овьедо (3:0) – победа
  • Мальорка (2:1) – победа
  • Реал Сосьедад (2:1) – победа
  • Эспаньол (2:0) – победа
  • Леванте (4:1) – победа

Сейчас «Реал» (18 очков) возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, тогда как «Леванте» (4 очка) расположился на 16-м месте.

По теме:
«Это невероятный результат». Тренер Жироны оценил матч Ла Лиги
Мадридский Реал при Хаби Алонсо выиграл все матчи в текущем сезоне
Жирона с тремя украинцами не выиграла ни один из 6 матчей на старте Ла Лиги
Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Леванте Леванте - Реал
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это уже проблемы Черноморца». Тренер Агротеха – о победе в Кубке
Футбол | 24 сентября 2025, 18:34 0
«Это уже проблемы Черноморца». Тренер Агротеха – о победе в Кубке
«Это уже проблемы Черноморца». Тренер Агротеха – о победе в Кубке

Мизенко считает, что Агротех заслужил пройти дальше.

Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
Футбол | 24 сентября 2025, 15:47 17
Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти

После ничьей в основное время победителя пришлось определять в серии 11-метровых ударов

«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Футбол | 23.09.2025, 22:16
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Футбол | 24.09.2025, 07:02
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Бокс | 24.09.2025, 07:54
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
22.09.2025, 17:29 137
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
23.09.2025, 11:03 5
Теннис
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
23.09.2025, 15:40 32
Теннис
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 28
Футбол
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем