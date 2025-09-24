Намек на чемпионство? Реал в 6-й раз в истории выиграл стартовые матчи лиги

Мадридский «Реал» в шестой раз в истории начал сезон Ла Лиги с шести побед подряд.

23 сентября состоялась игра 6-го тура чемпионата Испании между командами «Леванте» и «Реал». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

До этого «сливочные» выигрывали все шесть стартовых туров соревнования в сезонах: 1958/59, 1961/62, 1968/69, 1987/88 и 2022/23. Интересно, что в трех из этих пяти случаев испанский гранд завоевывал чемпионство (1961/62, 1968/69, 1987/88).

Реал в текущей кампании Ла Лиги

Осасуна (1:0) – победа

Реал Овьедо (3:0) – победа

Мальорка (2:1) – победа

Реал Сосьедад (2:1) – победа

Эспаньол (2:0) – победа

Леванте (4:1) – победа

Сейчас «Реал» (18 очков) возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, тогда как «Леванте» (4 очка) расположился на 16-м месте.