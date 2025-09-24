Луис Энрике взламывает футбол с помощью… регби

«Уже некоторое время я наблюдаю за тренерами по регби, которые анализируют матчи с совсем другой точки зрения. Мне нравится возможность добиться такого улучшения. Я хотел следить за 1-м таймом с трибун, и это прекрасно. Это нечто особенное. Я могу все контролировать», – рассказывал тренер в недавних интервью.

Встречи с «Лансом» в Лиге 1 и против «Аталанты» в Лиге чемпионов испанский специалист смотрел именно с верхних трибун. Точнее, первые 45 минут. Энрике по рации доносил указания ассистентам, а те уже передавали их футболистам. В регби эта практика используется уже очень давно. На многих чисто регбийных стадионах для тренеров оборудованы специальные кабины именно на верхних трибунах.

Из соседнего спорта Луис взял не только это, но и многое другое. В частности, еще в конце прошлого сезона для многих стал удивительным трюк с ударом мяча в аут из центра поля. Это позволяло ПСЖ сразу переходить на чужую половину поля и осуществлять прессинг там. Этот тактический прием также из регби. Он не позволяет противнику развить свою атаку, создавать давление, минимизирует риск при потере мяча и заставляет соперника выносить мяч просто как можно дальше. Именно на это рассчитывают парижане. Они с помощью прессинга с первых секунд закрывают визави у их ворот, а если оппонент не теряет мяч, то вынужден, как правило, отдавать пас на голкипера, который просто выбивает его как можно дальше в расчете, что кто-то из нападающих за него зацепится. При таком развитии событий вероятность того, что мяч снова окажется у ПСЖ – очень велика.

Даже трансферы чемпиона Франции – не просто усиление и расширение возможностей ротации состава. При подписании новых игроков используется еще одна регбийная метрика – «отыгрывание метров». В регби это – ключевой аспект, от которого зависит успешность атакующих действий. Энрике также ее применяет. Если мы посмотрим на атакующих футболистов (Кварацхелию, Дембеле, Дуэ или Барколя), то каждый из них во время получения мяча в большинстве случаев идет в обыгрыш или пытается продвинуть его вперед. То есть отыгрывает метры. Это касается и центральных полузащитников. Невеш, Витинья, Руис, даже если получают мяч спиной к воротам, не стремятся сразу вернуть его назад, а пытаются развернуться или продвинуться вперед через пас или обыгрыш.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике и Илья Забарный

Что-то новое мы увидели от наставника ПСЖ и в проигранной встрече с «Марселем». Почти никто не считал возможным сочетание Пачо, Маркиньоса и Забарного на поле сразу. А Энрике взял и сыграл по схеме 3–5–2, где в большей степени именно украинский защитник исполнял роль последнего оборонца. В регби есть такая позиция «фулбек», то есть последний защитник, который подчищает на последнем рубеже. Забарный против «Марселя» играл именно либеро и должен был предотвращать провалы в обороне, страхуя Пачо или Маркиньоса. Это позволяло бразильцу подниматься выше и быть дополнительным футболистом в центре поля во время розыгрыша мяча. Даже когда эквадорца заменили, функции Ильи не изменились. Хотя и по разу Обамеянг и Гринвуд вырывались из-под опеки, к голам это не привело, так что со своей задачей Забарный справился, учитывая то, что почти не ходил в атаку.

Третий принцип, заимствованный из регби, уже функционирует давно, но у ПСЖ он проявляется очень ярко. Этот принцип – «все умеют защищаться – все умеют атаковать». Для этого существуют специальные тренировочные упражнения, одно из которых выглядит следующим образом. Тренер делит всех игроков без учета их позиции на две команды, давая каждой свои задания. Команда «1» атакует, команда «2» защищается. В определенный момент тренер останавливает игру и вбрасывает дополнительный мяч команде «2», чтобы они могли убежать в быструю контратаку. Таким образом, команда «1» учится быстро переходить в оборонительную формацию даже во время атак, а команда «2» тренирует умение быстро организовывать контрнаступление.

Поэтому совсем не удивительно, что парижане играют без номинального центрфорварда, а на острие атаки оказываются Мендеш, Хакими или Маркиньос. Их места в защите занимают Дембеле, Кварацхелия или Барколя.

Возможно, именно поэтому Луис Энрике – лучший тренер года, а ПСЖ – самая сильная европейская команда. Однако интуиция подсказывает, что на этом испанец останавливаться не собирается, и ноу-хау от его подопечных в этом сезоне мы еще точно увидим.

Игорь ЯВКИН