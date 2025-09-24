Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
24 сентября 2025, 13:10 | Обновлено 24 сентября 2025, 13:19
Агротех и Черноморец не смогли начать матч Кубка Украины. Известна причина

Начало поединка было отложено из-за воздушной тревоги

Агротех и Черноморец не смогли начать матч Кубка Украины. Известна причина
ФК Черноморец Одесса

Матч 1/16 финала Кубка Украины между ФК «Агротех» и «Черноморцем» начнется позже из-за тревоги – существует угроза воздушного удара российской армии.

Планировалось, что стартовый свисток прозвучит в 13:00, однако старт поединка пришлось отложить. На данный момент неизвестно, когда команды смогут выйти на поле.

Встреча состоится на стадионе в Тышковке – село в Кировоградской области с населением в 1 041 человек (по официальным данным), в котором и играет аматорский клуб «Агротех».

Стоит отметить, что соперник «Черноморца» неоднократно выигрывал трофеи на аматорском уровне. «Агротех» – чемпион Украины (2023/24) и обладатель Кубка Украины (2023/24).

Обновлено! Отбой тревоги в Кировоградской области

По теме:
Ингулец и Подолье не могут начать матч Кубка Украины. Известна причина
Агротех – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ингулец – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины по футболу Агротех Тишковка Черноморец Одесса воздушная тревога
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
