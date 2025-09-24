Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Терпение лопнуло. Реал поставит ультиматум Винисиусу из-за его поведения
Испания
Терпение лопнуло. Реал поставит ультиматум Винисиусу из-за его поведения

Флорентино Перес недоволен, что бразильский футболист нарушил устную договоренность

Терпение лопнуло. Реал поставит ультиматум Винисиусу из-за его поведения
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисисус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисисус Жуниор может покинуть чемпионат Испании во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Transfer News Live.

Контракт 27-летнего футболиста истекает в июне 2027 года, поэтому королевский клуб хотел бы в кратчайшие сроки договориться с бразильцем о продлении сотрудничества. По информации источника, несколько раундов переговоров между сторонами оказались неудачными из-за финансовых запросов Винисиуса.

Президент «сливочных» Флорентино Перес разгневан на вингера из-за его поведения – дело в том, что между сторонами существовала устная договоренность о продлении контракта, однако бразильский футболист требует от клуба повышения зарплаты и дополнительных бонусов, чтобы сравняться с французским форвардом Килианом Мбаппе.

«Реал» недоволен таким развитием ситуации, поэтому намерен последний раз предложить новый контракт Винисиусу – либо игрок подпишет новое соглашение, либо может покинуть команду зимой.

Главными претендентами на бразильца считаются команды из чемпионата Саудовской Аравии, которые готовы удовлетворить все финансовые запросы вингера и существенно повысить ему зарплату.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Винисиус Жуниор Флорентино Перес продление контракта
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
