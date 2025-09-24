Терпение лопнуло. Реал поставит ультиматум Винисиусу из-за его поведения

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисисус Жуниор может покинуть чемпионат Испании во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Transfer News Live.

Контракт 27-летнего футболиста истекает в июне 2027 года, поэтому королевский клуб хотел бы в кратчайшие сроки договориться с бразильцем о продлении сотрудничества. По информации источника, несколько раундов переговоров между сторонами оказались неудачными из-за финансовых запросов Винисиуса.

Президент «сливочных» Флорентино Перес разгневан на вингера из-за его поведения – дело в том, что между сторонами существовала устная договоренность о продлении контракта, однако бразильский футболист требует от клуба повышения зарплаты и дополнительных бонусов, чтобы сравняться с французским форвардом Килианом Мбаппе.

«Реал» недоволен таким развитием ситуации, поэтому намерен последний раз предложить новый контракт Винисиусу – либо игрок подпишет новое соглашение, либо может покинуть команду зимой.

Главными претендентами на бразильца считаются команды из чемпионата Саудовской Аравии, которые готовы удовлетворить все финансовые запросы вингера и существенно повысить ему зарплату.

🚨 Real Madrid has presented a final offer to Vini Jr to renew his contract.



If he decides to accept it, he'll extend his time at the club. If not, he will leave.



(Source: @jpedrerol) pic.twitter.com/A3YYgrNK3g — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 23, 2025