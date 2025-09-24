Кучер готовит сюрприз к матчу Кубка Украины. Кто сыграет за Черноморец?

В среду, 24 сентября, одесский Черноморец сыграет против любительского Агротеха в 1/16 финала Кубка Украины. Коуч «моряков» Александр Кучер заявил, что применит ротацию состава.

– Наверное, не ошибусь, если предположу, что в игре с Агротехом дадите возможность сыграть тем футболистам, у которых меньше игрового времени?

– Да, конечно, будет ротация. Шансы получат те ребята, которые в предыдущих матчах были задействованы в меньшей степени. Они должны подойти к этой игре достаточно серьезно, ведь мы знаем, что Агротех выбил из кубкового розыгрыша команду Премьер-лиги Эпицентр.

Следует ожидать, что в Тышковке легко не будет. Важно, чтобы все это понимали и отнеслись к матчу 1/16 финала с максимальной ответственностью. Мы готовимся к каждой игре отдельно, не разделяя соперников на представителей Премьер-лиги или низших лиг. Могу заверить, что шапкозакидательского отношения у нас нет, – сказал.

Матч Агротех – Черноморец состоится сегодня, 24 сентября, стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча