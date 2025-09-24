Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кучер готовит сюрприз к матчу Кубка Украины. Кто сыграет за Черноморец?
Кубок Украины
24 сентября 2025, 10:59 | Обновлено 24 сентября 2025, 11:01
Кучер готовит сюрприз к матчу Кубка Украины. Кто сыграет за Черноморец?

Коуч «моряков» заявил, что применит ротацию состава

Кучер готовит сюрприз к матчу Кубка Украины. Кто сыграет за Черноморец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

В среду, 24 сентября, одесский Черноморец сыграет против любительского Агротеха в 1/16 финала Кубка Украины. Коуч «моряков» Александр Кучер заявил, что применит ротацию состава.

– Наверное, не ошибусь, если предположу, что в игре с Агротехом дадите возможность сыграть тем футболистам, у которых меньше игрового времени?

– Да, конечно, будет ротация. Шансы получат те ребята, которые в предыдущих матчах были задействованы в меньшей степени. Они должны подойти к этой игре достаточно серьезно, ведь мы знаем, что Агротех выбил из кубкового розыгрыша команду Премьер-лиги Эпицентр.

Следует ожидать, что в Тышковке легко не будет. Важно, чтобы все это понимали и отнеслись к матчу 1/16 финала с максимальной ответственностью. Мы готовимся к каждой игре отдельно, не разделяя соперников на представителей Премьер-лиги или низших лиг. Могу заверить, что шапкозакидательского отношения у нас нет, – сказал.

Матч Агротех – Черноморец состоится сегодня, 24 сентября, стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча

Черноморец Одесса Александр Кучер Агротех Тишковка Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
