Леванте отыграл один гол у мадридского Реала в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.

На 54-й минуте Карл Этта Эйонг отличился в ворота бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

Реал побеждает в этой встрече со счетом 2:1. В первом тайме за сливочных отличились Винисиус Жуниор и Франко Мастантуоно.

Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин остался в резерве, уступив место Куртуа.

❗️ ВИДЕО. Как пропустил Куртуа. Леванте отыграл один гол у мадридского Реала