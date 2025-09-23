Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как пропустил Куртуа. Леванте отыграл один гол у мадридского Реала
Испания
23 сентября 2025, 23:50 | Обновлено 24 сентября 2025, 00:12
147
0

Карл Этта Эйонг отличился в ворота сливочных на 54-й минуте матча 6-го тура Ла Лиги

Леванте отыграл один гол у мадридского Реала в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.

На 54-й минуте Карл Этта Эйонг отличился в ворота бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Реал побеждает в этой встрече со счетом 2:1. В первом тайме за сливочных отличились Винисиус Жуниор и Франко Мастантуоно.

Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин остался в резерве, уступив место Куртуа.

По теме:
Дубль Мбаппе, голы Вини и Мастантуоно. Реал разбил Леванте в матче Ла Лиги
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Первый гол Нкунку. Милан разгромил Лечче в Кубке Италии
Карл Этта Эйонг Леванте Реал Мадрид Леванте - Реал видео голов и обзор Ла Лига Тибо Куртуа чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
