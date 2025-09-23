ВИДЕО. Как пропустил Куртуа. Леванте отыграл один гол у мадридского Реала
Карл Этта Эйонг отличился в ворота сливочных на 54-й минуте матча 6-го тура Ла Лиги
Леванте отыграл один гол у мадридского Реала в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.
На 54-й минуте Карл Этта Эйонг отличился в ворота бельгийского голкипера Тибо Куртуа.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Реал побеждает в этой встрече со счетом 2:1. В первом тайме за сливочных отличились Винисиус Жуниор и Франко Мастантуоно.
Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин остался в резерве, уступив место Куртуа.
❗️ ВИДЕО. Как пропустил Куртуа. Леванте отыграл один гол у мадридского Реала
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник провел весь матч против «Марселя», однако его команда уступила 0:1
На стадионе Да Луж в Лиссабоне проходит перенесенный матч 1-го тура