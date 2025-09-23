Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 22:49 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:00
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»

Специалист объяснил, почему не стоит ждать отставок в УПЛ в ближайшее время

Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, почему пока рано говорить об отставках в УПЛ

– Какой тренер после этих туров самый близкий к отставке?

– Я считаю, что это абсурдный вопрос. Не может быть так, что после шести туров тренер уже «на чемоданах». Если клуб так подходит, он просто не понимает, что такое футбол.

Разве что можно говорить о тренерах, которые только начали с новыми командами. Но все равно шесть туров – это слишком мало для выводов, – сказал Роман.

Уже на старте чемпионата ходят многие слухи об отставках в УПЛ, но пока ни один клуб не решился уволить главного тренера.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
Григорчук назвал команду, которая не вылетит из УПЛ: «Молодые игроки...»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Роман Григорчук Украинская Премьер-лига отставка
