Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, почему пока рано говорить об отставках в УПЛ

– Какой тренер после этих туров самый близкий к отставке?

– Я считаю, что это абсурдный вопрос. Не может быть так, что после шести туров тренер уже «на чемоданах». Если клуб так подходит, он просто не понимает, что такое футбол.

Разве что можно говорить о тренерах, которые только начали с новыми командами. Но все равно шесть туров – это слишком мало для выводов, – сказал Роман.

Уже на старте чемпионата ходят многие слухи об отставках в УПЛ, но пока ни один клуб не решился уволить главного тренера.